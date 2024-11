Zelenskyin puhe mepeille: ”Meidän on lopetettava tämä sota oikeudenmukaisesti”

Avatessaan täysistunnon parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi, että parlamentti jatkaa Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen maan vapauden ja aidon rauhan turvaamiseksi.

Metsola sanoi, että Venäjän brutaali, laiton ja provosoimaton hyökkäys kohdistuu paitsi Ukrainaan, myös sääntöpohjaiseen maailmanjärjestykseen. Ukrainan kansa on 1 000 päivän ajan tehnyt uhrauksia itsensä sekä jokaisen eurooppalaisen ihmisen vapauden ja elämäntavan puolesta, sanoi Metsola. Aidon rauhan saamiseksi Ukrainaa koskevia päätöksiä ei voi tehdä kuuntelematta Ukrainan omaa mielipidettä, totesi puhemies lopuksi.

Zelenskyi: ”Venäjä voidaan painostaa kohti oikeudenmukaista rauhaa”

Puheessaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kiitti EU:ta sen jatkuvasta tuesta ja sanoi, että Ukraina on yhdessä eurooppalaisten, amerikkalaisten ja muiden kumppaniensa kanssa onnistunut estämään Putinia valtaamasta Ukrainaa ja puolustamaan kaikkien Euroopan valtioiden vapautta. ”Putin on pienempi kuin Euroopan yhteenlaskettu voima. Älkää unohtako tätä faktaa, älkääkä sitä, miten paljon Eurooppa voi saada aikaan. Me voimme painostaa Venäjää kohti oikeudenmukaista rauhaa. Rauhaa me haluamme kaikkein eniten”, sanoi Zelenskyi.

Zelenskyi kiitti kansainvälistä yhteisöä sen tuesta Ukrainan rauhansuunnitelmalle ja korosti, että Venäjään on kohdistettava tiukkoja pakotteita sodan johdosta. Erityisesti pakotteita tarvitaan raakaöljyä ja muita energiatuotteita vieviä ns. varjotankkereita vastaan. ”Niin kauan kuin nämä tankkerit jatkavat toimintaansa, Putin voi jatkaa tappamista”, sanoi Zelenskyi. ”Tiedätte hyvin, ettei hän arvosta ihmisiä tai sääntöjä, vaan vain rahaa ja valtaa. Ne on otettava häneltä pois rauhan saamiseksi.”

Lopuksi Zelenskyi sanoi: ”Kukaan ei voi nauttia tyynestä säästä myrskyn keskellä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta lopetamme tämän sodan oikeudenmukaisesti. 1 000 päivää sotaa on valtava haaste; meidän on tehtävä ensi vuodesta rauhan vuosi.”

Meppien kommentit

Keskustelussa valtaosa parlamentin poliittisten ryhmien johtajista toisti tukensa Ukrainalle ja pyysi EU:n johtajia toimittamaan Ukrainalle aseet, jotka se tarvitsee voittaakseen sodan. Tämä sisältää ilmapuolustusjärjestelmiä, pitkän kantaman ohjuksia, tankkeja ja drooneja. Yhdysvaltain vaalien jälkeen Euroopan on oltava yhtenäinen ja otettava lisää vastuuta sekä toimitettava taloudellista ja humanitaarista apua, sanoivat mepit. Useat ryhmänjohtajat toistivat tukensa Ukrainan EU- ja Nato-jäsenyydelle sekä aidon eurooppalaisen puolustuksen luomiselle. Heidän mukaansa Euroopan on jatkettava Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen, kaikin tarvittavin keinoin.

Istunnon päätteeksi puhemies Metsola ilmoitti, että Ukrainan lippu nostetaan salkoon EU-lipun rinnalle parlamentin rakennuksissa Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa.

