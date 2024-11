Tarinoita Ylestä: “Me kutsumme itseämme orionisteiksi” – radio-ohjelman ympärille muodostui yhteisö, jossa tapahtuu jotain, mitä ei voi järjellä selittää

Orionisti [substantiivi]: DJ Orionin YleX:n perjantai-illan ohjelmakokonaisuuden ympärille muodostuneen yhteisön jäsen.

DJ Orionin eli Juska Wendlandin viidennensadannen YleX-lähetyksen kunniaksi perustettiin vuonna 2019 WhatsApp-ryhmä, joka on kasvanut ryhmäkeskustelua suuremmaksi. Ryhmästä itsestään on muodostunut iso, mutta tiivis “orionistien” yhteisö, joka aktivoituu etenkin perjantain – eli oriontain – radiolähetyksen aikana. Ryhmän sisälle on muodostunut myös useita pienempiä yhteisöjä, joihin kuuluvista ihmisistä on tullut toisilleen korvaamaton osa arkea, ja jotka tapaavat säännöllisesti myös kasvotusten.



“Se oli ensimmäinen WhatsApp-ryhmä, mihin oon koskaan liittynyt”, kertoo Minna Kangas, joka alkoi kuunnella enemmän konemusiikkia noin kymmenisen vuotta sitten ja löysi ystävänsä kautta sekä DJ Orionin ohjelman että tämän ympärille kasvaneen yhteisön.

Minna Kangas oli nopeasti DJ Orionin WhatsApp-ryhmässä kuin kala vedessä. Miikka Varila

“Olin ensin aivan paniikissa, kun mietin, miten tämän kupletin juoni toimii, koska ryhmän viestitulva vain vilisi virrassa, ja jätinkin ryhmän aluksi taustalle. Myöhemmin henkilökohtaisessa elämässä tapahtuneen muutoksen kohdalla päätin, että kurkkaan uudestaan, että mikä tää ryhmä on, ja olinkin heti siellä kuin kala vedessä”, Kangas kuvailee.

Yhteisö on toiminut nyt viitisen vuotta ja WhatsApp-ryhmässä on tällä hetkellä yli 650 jäsentä. Se aktivoituu erityisesti perjantai-iltaisin ohjelman aikana, mutta isompia ja pienempiä tapaamisia järjestetään myös livenä.

“Jos meistä kuka tahansa on jossain tapahtumassa ja joku tulee moikkaamaan, on eka kysymys, että ootko säkin orionisti? Sillä nimellä me kutsutaan itseämme”, Kangas kertoo.

Perjantai-iltojen viihdyttäjä Wendland kertoo, että korona-aikana Orion-yhteisö hitsautui lopullisesti yhteen ja sen merkitys kasvoi. Live-tapahtumien peruunnuttua yhteisestä hetkestä radio-ohjelman ja ryhmäkeskustelun äärellä tuli odotettua perjantai-illan ohjelmaa.

“Erityisesti pandemia-aikana nämä YleX:n perjantai-illan ohjelmat tarjosivat kaivattua eskapismia ja yhteisö tuki toisiaan. Ihmiset ovat myöhemmin kertoneet, miten paljon ohjelmani ovat auttaneet heitä vaikeina aikoina. Ja ne tarinat ovat olleet sairaan liikuttavia”, Wendland kuvailee.

Tapahtuu jotain, mitä ei voi järjellä selittää



YleX:n vastaava tuottaja Roberto Rodriguez kertoo, että Wendlandin ohjelmien ympärille on muodostunut poikkeuksellisen omistautunut ja tiivis yhteisö.



“Se on täysin hänen väsymättömän työnsä ja ponnistelunsa ansiota”, YleX:n radion musiikkiohjelmista vastaava Rodriguez korostaa.

Minna Kangas kertoo, että radio-ohjelma, yhteiset perjantai-illat ja yhteisön järjestämät live-tapahtumat ovat monelle elämän se juttu. Osa on kertonut, että kokee orionistien porukan läheisemmäksi kuin oman perheensä.

“Meistä moni on sitä mieltä, että jos vaikka uusi tapailukumppani sanoisi, että ei tämä yhteisökuvio sovi, niin se olisi sitten siinä se tapailu. Tästä on tullut niin merkittävä osa elämää monelle. Kuten Juskakin lähetyksessään usein sanoo: tässä tapahtuu jotain, mitä ei voi järjellä selittää”, Kangas kuvailee.

DJ Orionin yli 15-vuotista taivalta on juhlittu myös kiertueen merkeissä. Tässä tanssitaan Tampereella. Miikka Varila

Mutta miksi juuri nämä perjantai-illan ohjelmat ja DJ Orion? Keräisikö joku muu samanlaisen porukan ympärilleen?



“Ei. Ne Juskan lähetykset on niin omanlaisiaan”, Kangas vastaa innostuneena.





“Juska huutaa ja kommentoi väliin ja lähetyksen tunnelma on tosi vapautunut ja henkilökohtainen. Lisäksi pääsee kuulemaan uusia artisteja. Yksi vetovoima on tietysti myös demokratiaosuus, eli me kuuntelijat pystytään vaikuttamaan siihen, mitä biisejä siellä lähetyksessä soi.”

Omannäköisen ohjelman takana on joskus pähkähullukin visio





Alun perin Wendland päätyi Ylelle vuonna 2008, kun DJ Orkidean konemusiikkiohjelmalle etsittiin seuraajaa. Aluksi DJ Orionia sai kuulla arkisin, mutta viimeiset kolmetoista vuotta Wendland on villinnyt kuuntelijoita juuri perjantai-iltaisin. Tällä hetkellä viikonlopun aloittava slotti on kolmetuntinen ja siihen kuuluvat Uuden tanssimusiikin lista, jossa kuullaan viikon parhaat klubiraidat sekä sen jälkeinen DJ Orionin nimikko-ohjelma, jossa matkataan erilaisten konemusiikkigenrejen maailmoihin.



“Ohjelma on muuttunut vuosien aikana ja olen aina saanut tehdä siitä omannäköisen ja kokeilla rohkeasti”, Wendland kertoo.



“Mä oon kaikkein kiitollisin YleX:n suuntaan siitä, että he ovat luottaneet mun visioon, vaikka se visio on välillä ollut totaalisen pähkähullu. Ja se on johtanut siihen, että oon päässyt tekemään sellaisia asioita, mitä ei juuri radiokentällä tehdä ja jotka ovat saaneet huomiota kansainvälisestikin.”

Genreltään niche-ohjelma voi menestyä hyvin, jos se tehdään yleisön kanssa ja ehdoilla



Wendlandin mielestä yksi ohjelman suosion syy on se, että yleisön ehdotukset ovat aidosti muokanneet ohjelmaa ja heillä on sananvaltaa siinä, mitä ohjelmassa kuullaan ja mitä siinä tapahtuu. Radio on dj:n mielestä parhaimmillaan silloin, kun juontaja ei ole keskiössä, vaan yleisö pääsee vahvasti mukaan ohjelman tekemiseen.

“Yli 90 prosenttia ohjelmieni musiikkivalinnoista tulee yleisöltä ja kaikki ohjelmaosiot ja ideat ovat alun perin kuulijoilta. Yleisön ehdotukset ovat muokanneet ohjelmaa merkittävästi”, Wendland kertoo.

“On ollut iloista nähdä, että tällainen genreltään tosi niche-ohjelma voi menestyä näin merkittävän hyvin sillä reseptillä, että se tehdään yleisön kanssa ja ehdoilla ja mä luulen, että siinä oivalluksessa voisi olla otettavaa monellekin muullekin”, Wendland pohtii.



Ohjelma ei varmasti kahden vuoden kuluttua ole enää sellainen kuin se on tällä hetkellä.



“Se elää sen mukaan, ketkä sitä kuuntelevat ja ketkä ovat niin omistautuneita, että haluavat olla mukana sen tekemisessä”.

Wendland on niin kiinnostunut kuuntelevasta yleisöstä ja vuorovaikutuksesta, että hän tekee parhaillaan väitöskirjaa Lapin yliopistoon podcastien ympärillä olevista yhteisöistä. Opinnot jatkuvat ensi vuonna Helsingin Sanomain Säätiön toimittajastipendin turvin Berliinin Freie Universitätissä. Väitöskirjan viimeistelyn lisäksi maailman klubipääkaupungista hoituvat livenä myös perjantai-illan radiolähetykset.



Wendlandille on jo selvinnyt, että yhteisöllisyyttä voi vahvistaa ainakin osallistamalla, monikanavaisuudella ja jaetuilla kokemuksilla. Hän ei väitöskirjassaan tutki omien ohjelmiensa ympärille muodostunutta yhteisösuhdetta, mutta vaikuttaa siltä, että se voisi toimia oppikirjaesimerkkinä. Minna Kangas muistaa yhden hetken, johon orionistien yhteisön merkitys tiivistyi.



“Oli meidän ensimmäinen mökkimiitti, jossa oli kolmisenkymmentä henkeä. Istuin saunassa ja kuuntelin, kun ulkona soitti house-musiikkia meidän porukan oma DJ. Koin lähes sellaisen heräämisen siellä, että vau, mun elämä voi olla myös tätä”, Kangas muistelee.





Keskiviikkoisin Yle Areenassa pysähdytään luonnon ihmeiden äärelle Juskan ja Markun outo luonto -podcastissa, jota Wendland luotsaa yhdessä luontotoimittaja Markku Sipin kanssa. Myös tätä ohjelmaa tehdään vahvasti yhdessä kuuntelijoiden kanssa.



