Koe Dancing Fountains -vesivaloesitys Vaasan torilla uudenvuodenaattona!

- Luovuimme uuden vuoden ilotulituksesta kolme vuotta sitten ja olemme saaneet aiheesta paljon positiivista palautetta. Halusimme nyt kokeilla valtuuston tulevan juhlavuoden kunniaksi aivan uutta ja ympäristöystävällistä tapaa ottaa uusi vuosi vastaan, sanoo konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

Dancing Fountains -esityksessä yhdistyvät musiikki, valot, tuli- ja vesielementti. Esitys on ekologinen ja sopii kaikille sekä on toteuttavissa kovallakin pakkasella. Esityksen toteuttaa Dancing Fountains Finland (Suomen Ilotulitus Oy).

Maksutonta esitystä pääsee katsomaan vaikka 7 kertaa, sillä esityksiä pidetään kello 18.00, 18.30,19.00, 19.30, 20.00, 20.30 sekä 21.00.

- Valitsimme ajankohdan sen mukaan, että myös lapsiperheet ja mahdollisimman monet voivat osallistua. Erityisesti lapsiperheiltä on tullut toivetta alkuillan tapahtumasta uudenvuodenaattona, ja haluamme tähän toiveeseen nyt vastata, jatkaa Karjalainen.

Tilaisuuden avaa kello 18 Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Somppi.

Maksullinen toriparkki on auki uudenvuodenaattona kello 22 asti.

Miltä Vaasa kuulostaa?

Tilaisuudessa kuullaan ensimmäistä kertaa, osana esitystä, myös Vaasa seudun uusi tunnusmusiikki. Musiikin on säveltänyt ja tuottanut Miracle Sound Oy.

- Vaasa on energiaa, merta, intohimoa ja onnellisuutta – tämä oli sävellystyömme lähtökohta. Halusimme luoda tunnetta raikkaasta ja nuorekkaasta kaupungista, jossa on helppo olla onnellinen. Musiikin täytyy olla pitkäikäinen, jolloin haluttu tunne rakentuu ajan kanssa. Valmis musiikki on myös kansainvälisesti tarkasteltuna laadukas ja sisältää mieleenpainuvia elementtejä, aivan kuin vierailu ja asuminen Vaasassa. Toivottavasti vaasalaiset kokevat musiikin omakseen, sanoo Ossi Jaala Miracle Sound Oy:stä.

Vaasan kaupungin, Visit Vaasan, Vaasan seudun viestinnän ja EnergyVaasan käyttöön tuleva tunnusmusiikki pohjautuu kaupungin ja seudun yhteiseen brändiin ja tarinaan, jota on rakennettu yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

- Kaupungeille tehtyä omaa tunnusmusiikkia käytetään vielä aika vähän Suomessa. Halusimme saada Vaasalle oman tunnusmusiikin, jota voimme käyttää esimerkiksi videoissa ja tilaisuuksissa. Tällä hetkellä joudumme ostamaan musiikin eri käyttötarkoituksiin, ja sama musiikki voi olla käytössä myös muilla brändeillä, kertoo kaupungin viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén.

Juhlavuoden vietto jatkuu tammikuussa juhlaistunnolla ja juhlapäätöksellä. Juhlavuodesta voi lukea lisää https://www.vaasa.fi/kaupunginvaltuusto150/