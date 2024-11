Ukrainalaisia viinejä Alkoon

Ukrainalla on 2800 vuotta viininteon historiaa takana ja 200 eri lajiketta viljeltynä. Nämä Ukrainan viinien helmet ovat valikoituneet useiden kymmenien viinien joukosta. Viinit tulevat Odessasta ja rajanaapurista Mykolaivista.

Bolgrad 1821 Sparkling Sweet

Tämä viini on viinivuoden 2024 suurin yllättäjä! Mielikuva makeista kuohuviineistä Itäisestä Euroopasta ei ole houkutteleva. Viinit ovat usein tunkkaisia, paksuja ja liian aromaattisia ilman yhtään raikkauden elementtiä. Bolgrad ei ole mitään tätä. Ihana viini!

Viinissä on 60g/l sokeria, mutta raikkaat hapot sekä epäaromaattiset Pinot Blanc- ja Chardonnay-rypälelajikkeet tekevät viinistä moniottelijan. Loistava ihan sellaisenaan, mutta makeahkot jälkiruoat eivät kuitenkaan jää viinin jalkoihin vaan hapokkuus nostaa jälkiruoan elementit esille. Haluamme haastaa teidät maistamaan tätä viiniä. Ette tule pettymään. Ukrainalaisissa viineissä on yksi erilainen ominaisuus. Vaikka sattuisi avaamaan vahigossa pullon arki-iltana niin ei se tunnu niin pahalta.

Viinikaverin vinkki:

Tässä on nyt se viini kaikille nille, jotka eivät pidä aivan kuivasta kuohuviinistä.

Bolgrad Saperavi Select 2023

Etsiessämme viinejä Ukrainasta, kaksi lajiketta nousi yli muiden punaviineissä ja niistä toinen oli Saperavi. Bolgrad Saperavi ilahduttaa tasapainosuudellaan. Viini on tuoksultaan tumman marjaisa ja maku jatkuu samalla linjalla. Mikäli etsit uuttaa yleisviiniä, joka toimii vähän kaiken kanssa ja ilman ruokaa niin tässä on se viini. Onko tämä viini jotenkin poikkeuksellisen erinomainen? Eipä oikeastaan. Se on erittäin kiva viini ja tuntuu hyvältä juoda viiniä Ukrainasta.

Viinikaverin vinkki:

Kaada karahviin noin tuntia ennen tarjoilua.

Koblevo Merlot 2023

Merlot on lajike, jota nuhjellaan usein täysin suotta. On totta, että lajikkeesta tehdään paljon keskinkertaisia viinejä, mutta samaa voi sanoa oikeastaan kaikista rypäleistä ja viineistä. Huonot viinit ovat vain huonoja, olipa ne tehty sitten mistä lajikkeesta tahansa. Koblevo Merlot ihastuttaa herkullisella tuoksullaan, joka on kypsän punamarjainen. Maku jatkaa samalla linjalla. Maistelimme eri Ranskan messuilla Merlot-viinejä ja tämä viini voittaa kyllä ne lähes kaikki hinta-laatusuhteellaan.

Viinikaverin vinkki:

Kaada karahviin noin tuntia ennen tarjoilua.

Koblevo Chardonnay 2023

Oletko ABC-ihminen eli Anything But Chardonnay? Jos näin, niin silloin ei varmaan kannata ostaa tätä viiniä. Mikäli etsit laadukasta, luonteikasta valkoviiniä, joka maistuu huomattavasti yli 15€ viiniltä niin silloin kannattaa tarttua tähän pulloon ja nopeasti. Koblevo Chardonnay on tyylipuhdas versio Chardonnay-lajikkeesta valmistetusta viinistä. Siinä on kaikki kohdallaan. Runsas tuoksu, jossa yhdistyy tuoreen lakan ja vaniljan aromit. Maku on todella pitkä ja miellyttävä.

Viinikaverin vinkki:

Kaada karahviin noin tuntia ennen tarjoilua. Kannattaa tilata saman tien laatikko. Menee ne kuitenkin.