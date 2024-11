EMMA on saanut merkittävän lahjoituksen tanskalaiselta Ny Carlsberg -säätiöltä: Poul Gernesin moniosainen teos osaksi museon kokoelmaa

EMMAlle myönnetty avustus on hieno esimerkki Ny Carlsberg -säätiön tuesta tanskalaisen taiteen hankintaan kansainvälisesti. Avustuksella EMMAn kokoelmaan on hankittu tanskalaisen kuvataiteilija Poul Gernesin (1925–1996) teos Untitled (Stripe series with red and blue as recurring colors) (1966). Teos koostuu viidestätoista 122 x 122 cm kokoisesta maalauksesta, joissa kussakin on kolmen erivärisen raidan yhdistelmä.



Gernes tunnetaan värejä ja geometrisiä muotoja rohkeasti hyödyntävistä, suurikokoisista abstrakteista maalauksistaan. Hänen tuotantonsa asettuu erinomaisesti EMMA-kokoelman profiiliin, jolle on ominaista taiteen ja muotoilun rajoja rikkova vuorovaikutus sekä nykytaiteen ja modernismin ilmiöiden tarkastelu. Taiteen tuominen osaksi julkisia tiloja ja ihmisten arkea oli olennainen osa Gernesin työskentelyä, ja hänen tuotannollaan on ollut merkittävä vaikutus julkisen taiteen kehitykseen Pohjoismaissa.

“Ny Carlsberg -säätiön ainutlaatuinen avustus on mahdollistanut meille Poul Gernesin merkittävän teoskokonaisuuden hankinnan. On todellinen kunnia täydentää EMMAn kokoelmaa Gernesin kaltaisella taiteilijalla, jonka tuotanto on loistava esimerkki abstraktin taiteen mahdollisuuksien kehittelystä ja uudistamisesta”, EMMAn museojohtaja Pilvi Kalhama iloitsee.

EMMAssa parhaillaan esillä oleva Kokeileva konkretismi -kokoelmanäyttely esittelee Gernesinkin tuotannossa toteutuvaa innovatiivista ja leikillistä lähestymistapaa abstraktiin geometriseen taiteeseen. Näyttely ja siihen liittyvä tutkimustyö ovat innoittaneet Gernesin teoshankinnassa.

“EMMA-kokoelmaan hankittu Poul Gernesin monumentaalinen teoskokonaisuus on hyvin kokeileva. Taiteilija itse oli hyvin avoin teoksen erilaisille esityspaikoille ja –tavoille, siksi meilläkin on mahdollisuus esittää teosta eri tavoin. Kokoelmaan kuuluminen mahdollistaa teoksen säilyvyyden ja esittelyn tuleville sukupolville. Nyt EMMAn asiantuntijat valmistelevat Gernesin teoskokonaisuutta ensi vuoden esillepanoon”, EMMAn kokoelmista vastaava intendentti Henna Paunu kertoo.

Vuonna 1902 panimomestari Carl Jacobsenin ja hänen vaimonsa Ottilia Jacobsenin perustama Ny Carlsbergfondet on yksityinen ja itsenäinen taidesäätiö, jonka toimintaa ohjaa Jacobsenin visio taiteesta yhteiskunnan ja ihmisten elämää rikastuttavana voimana. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää ja tukea taiteita laaja-alaisesti Tanskassa. Säätiö tukee muun muassa kuvataidetta, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä myöntää vuosittain avustuksia museoille ja taideinstituutioille, julkisille taideprojekteille ja taiteen tutkimukselle.