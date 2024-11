KOVA: Kuntien vastuu asuntopolitiikasta kasvaa valtion vetäytyessä roolistaan

Huhtikuussa 2025 käydään kunta- ja aluevaalit. Kuntavaalien alla kuntien virkamiesten ja luottamushenkilöiden sekä sellaisiksi aikovien onkin syytä käydä keskustelua oman kuntansa asuntopoliittisesta roolista. Olisi toivottavaa, että vaalien alla kunnissa keskusteltaisiin myös asumisesta. Nyt asumisen keskustelulle on kunnissa tilaa, sillä valtio on monilta osin vetäytymässä perinteisestä asuntopoliittisesta roolistaan. Kunnilla on keskeinen tehtävä hyvän asumisen mahdollistajana. KOVA myös muistuttaa, että kunnat voivat myös kilpailla asumisella. Asuminen vaikuttaa kunnan asukkaiden veto- ja pitovoimaan. Jos kunta hoitaa asuntopolitiikkaa hyvin, se voi myös houkutella uusia asukkaita kuntaan. Kunnat voivat hyvällä asuntopolitiikalla vaikuttaa myös kuntiin kohdistuviin sosiaaliturvan paineisiin.

Kuntien voisi olla perusteltua miettiä alueellisesti omia asuntopoliittisia työkalujaan. Esimerkiksi Helsingissä on ollut käytössä oma kohtuuhintaisen omistusasumisen malli. Nyt Helsingissä pohditaan uutta mallia, jossa asukas asuisi aluksi vuokralla ja samalla maksaisi asunnon omarahoitusosuutta osana vuokraa ja asunto voisi muuttua omistusasunnoksi. Samankaltaisia malleja on muuallakin. Pitäisikö esimerkiksi suurien kaupunkien kehitellä yhdessä oma asumisen malli? Tai pitäisikö kullakin kaupunkiseudulla luoda omia asumisen ratkaisuja, jotka täydentäisivät alueiden asumisen hallintamuotoja?

Osana kuntien kasvavaa roolia asuntopolitiikassa niiden tulee huolehtia kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta ja sen edellytyksistä. Pääosa kunnista omistaa oman vuokrataloyhtiön, joka on kunnan keskeinen väline hyvän asumisen ja myös asuntopolitiikan toteuttamisessa. Osa kunnista omistaa myös asumisoikeusyhtiön. Kuntien on turvattava omistamiensa vuokratalo- ja asumisoikeusyhtiöiden toimintaedellytykset. Uutta, energiatehokasta ja esteetöntä asuntokantaa tarvitaan kaikkialla Suomessa, myös niillä alueilla, joilla on yleisesti ottaen tarvetta sopeuttaa asuntokantaa.

