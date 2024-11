Varhan talousarvio etenee valtuustoon: Tavoitteena kääntää talouden suunta vuonna 2025

- Aluehallitus halusi yksimielisellä muutosesityksellä painottaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden saumattomuutta ja asiakaslähtöisyyttä, ikääntyneiden toimintakykyä ja kotona asumisen edellytyksiä sekä hoidon jatkuvuutta perusterveydenhuollossa. Strategiamme mukaisesti tiedolla johtamisen edellytyksiä parannetaan palveluiden yksikkökustannukset selvittämällä, hallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja kertoo.

Talousarvio on laadittu niin, että tavoitteena vuodelle 2025 on 55,1 miljoonan euron ylijäämä.

- Jatkamme strategian mukaisesti kohti entistä kevyempää palvelurakennetta. Jotta saamme käännettyä hyvinvointialueemme talouden suunnan, hillitsemme kustannuksia ensi vuonna 81,5 miljoonalla eurolla tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmamme mukaisesti, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma pitää sisällään 76 milj. euroa kulusopeutusta ja 5,5 milj. euroa tulojen lisäystä.

Varhan vuoden 2025 kulut on ennakoitu talousarviossa kaikkiaan 2 613,5 miljoonaan euroon (+ 57 milj. e). Kulujen kasvuun vaikuttavat erityisesti TES-korotukset sekä muut kustannustason muutokset.

Vuoden 2025 tuotot on ennakoitu 402,5 miljoonaan euroon (+ 15 milj. e). Tuottojen kasvu johtuu lähinnä valtioneuvoston asetuksen mukaisista asiakasmaksujen korotuksista, jotka samaan aikaan vähentävät kuitenkin valtion rahoitusta. Aluevaltuusto päätti asiakasmaksuista 13.11.2024 (tiedote: https://www.varha.fi/fi/ajankohtaista/varhan-aluevaltuusto-13112024-perusterveydenhuollon-saatavuus-parantunut).

Taloussuunnitelman vuodet 2026–27 on laadittu ylijäämäisiksi voimakkaiden sopeutustoimien ja valtionrahoituksen kasvun ansiosta. Vuosien 2026–27 osalta kyseessä on nimenomaan suunnitelma, ja sitä tarkennetaan mm. valtionrahoituksen täsmennyttyä.

Vuosina 2023–24 muodostuva syvä alijäämä ei tule täysin katetuksi nyt esitetyllä taloussuunnitelmalla. Tämän vuoksi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa päivitetään alkuvuonna 2025 ja vuoden 2026 talousarvio laaditaan niin, että alijäämä tulee katetuksi lain mukaisessa määräajassa.

- Kun onnistumme tasapainottamaan talouden, Varhan investointimahdollisuudet paranevat merkittävästi suunnitelmakauden lopulla, Tarmo Martikainen sanoo.

Taloussuunnitelmakauden investoinnit omaan taseeseen ovat kaikkiaan 306,9 milj. euroa. Tästä rakennuksia on 185,9 milj. euroa. Suurin yksittäinen investointikohde on psykiatrian sairaalan eli Kompassisairaalan toisen vaiheen uudisrakennus, jonka kustannusarvio on 87,5 milj. euroa. Lisäksi Tyksin Salon sairaalan uudistaminen sekä T-sairaalan lisäosien rakentaminen jatkuvat. Osa ensi vuoden investoinneista edellyttää lainanottovaltuuden muuttamista.

Taustaksi talousarvioon liittyen:

Varhan valtionrahoitus 2,3 mrd. euroa (+ 13 % vuodesta 2024).

Kansallisella tasolla valtionrahoitus kasvaa 2,15 mrd. euroa ja on 26,2 mrd. euroa. Rahoitusta kasvattaa 1,4 mrd. euron jälkikäteistarkistus vuoden 2023 toteutuneiden kustannusten perusteella.

Varsinais-Suomen valtionrahoitus on merkittävästi tarvetta pienempi. Varhan tarveperusteista rahoitusta ei saavuteta siirtymäkauden aikana. Varhan rahoitusta vähennetään vuoden 2026 loppuun mennessä 343 milj. euroa ns. siirtymävähennyksin.

Varhan tarvevakioidut sote-kustannukset olivat kansallisesti vertailtuna toiseksi pienimmät vuonna 2023.

Varhan aluehallituksen kokous 19.11.2024

Aluehallitus palautti hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän muutokseen liittyvät hallintosäännön muutokset valmisteluun. Investointisuunnitelma vuosille 2026–2029 palautettiin valmisteluun hyvinvointialuejohtajan esityksestä.

Aluehallitus päätti muuttaa keväällä päätettyä kokousaikataulua siten, että ensi viikolle sovittu iltakoulu muutetaan päätöskokoukseksi.

Muut kuin tässä mainitut asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.