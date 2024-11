Saint-Gobainin rakennuttama kuonanjalostuslaitos edistää rakennusalan kiertotaloutta

Saint-Gobain ja SSAB rakentavat kiertotaloutta edistävän prosessin, jossa SSAB:n terästuotannon sivuvirroista tehdään vähähiilisiä sideaineita Saint-Gobain Weberin kuivatuotteisiin. Raaheen valmistuu vuonna 2025 kuonanjalostuslaitos, jossa korkean jalostusarvon sementtejä korvaavia sideaineita tehdään terästuotannon kuonasta. Prosessi pienentää sideaineiden hiilijalanjälkeä jopa kymmenkertaisesti esimerkiksi perinteisiin sementteihin verrattuna.

Prosessi on maailman ensimmäinen laatuaan, ja sen avulla SSAB:n terästuotannon kuona saadaan 100-prosenttisesti hyötykäyttöön. Saint-Gobain ja SSAB ovat kehittäneet prosessia yhteistyössä viiden viime vuoden ajan.

“Tutustuessamme SSAB:n valmistusprosessiin huomasimme, että erikoisteräksen jalostuksen loppuvaihe muistuttaa erikoissementin valmistusta. Teräksen puhdistuksen sivuvirrasta saadaan kuonaa, jolla voimme korvata esimerkiksi Weberin kuivatuotteissa käytettävän erikoissementin”, kertoo Saint-Gobain Finlandin johtava tuotekehityksen päällikkö Gunnar Lauren.

Kuonanjalostuslaitos on resurssitehokas kiertotaloushanke, jonka avulla terästeollisuuden raaka-aineita voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Uudella laitoksella kuona lajitellaan, ja kuonasta erotellaan metallit, jotka päätyvät takaisin SSAB:n tuotantoon raaka-aineiksi. Näitä metalleja materiaalista on noin kaksi kolmasosaa. Lopusta tehdään vaihtoehtoisia sideaineita Saint-Gobainin käyttöön, joten kuona tulee käytettyä kokonaan, eikä prosessista synny lainkaan jätettä.

”Tämä hanke tukee tavoitettamme olla vastuullisen terästuotannon edelläkävijä. SSAB on tehnyt linjapäätöksen muuttaa kaikki tuotantolaitoksensa fossiilivapaaseen terästuotantoon. On jo tässä vaiheessa tärkeää varmistaa, että myös tulevaisuuden sivutuotteet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja tämä hanke on yksi osa tätä kehitystyötä”, sanoo SSAB:n sivutuoteliiketoiminnasta vastaava johtaja Marko Mäkikyrö.

Raahen satama-alueelle valmistuva jalostuslaitos saa rahoitusta kestävän kasvun ohjelmasta

Projektissa Saint-Gobain investoi kuonanjalostuslaitokseen prosesseineen noin 12 miljoonaa euroa. Investointi tukee Saint-Gobainin tavoitetta saavuttaa nettonolla hiilidioksidipäästöt Suomessa 2035 ja globaalisti 2050. SSAB:n investointien arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Saint-Gobainin ja SSAB:n yhteiselle projektille on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU-rahoitusta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta noin 35 %.

“Prosessin avulla pystymme vähentämään yli 20 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Neitseellisen raaka-aineen käyttö pienenee, ja kotimaassa valmistettujen raaka-aineiden käyttö kasvaa”, kertoo Saint-Gobain Finlandin johtava tuotekehityksen päällikkö Gunnar Lauren.

Saint-Gobain jätti patenttihakemuksen kuonajauhetuotteen käyttöön sideaineena vuonna 2022.