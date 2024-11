Kalatalousalueiden julkinen vetoomus Suomen päättäjille

Suomen hallitus esittää (HE 175/2024vp) vesiensuojelulakeihin heikennyksiä, jotka mahdollistaisivat normaalissa lupakäsittelyssä erinomaiseen tilaan luokiteltujen vesistöjen kunnon heikentämistä. Me, allekirjoittaneet kalatalousalueet, vastustamme tätä jyrkästi.



Kalatalousalueet edustavat kalastusoikeuden omistajia ja erikseen nimettyjä valtakunnallisia kalastusalan järjestöjä. Kalastusoikeuden omistajilla ja heitä edustavilla on lakisääteinen velvollisuus varmistaa parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. (KL 1§)



Kalastusoikeuden omistajia ja heitä edustavia velvoittaa, kuten kaikkia muitakin Suomen lainsäädännön vaikutuspiiriin kuuluvia, Suomen perustuslaissa määrätty vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. (PL 20§)



Lisäksi allekirjoittajat muistuttavat, että heikennettäessä vesistön tilaa lailla, puututaan perustuslailliseen omistamisen oikeuteen ja elinkeinon harjoittamisen mahdollisuuksiin. Vesistön tilan heikentäminen vaikuttaa yleiseen kalatalousetuun sekä yksityiseen etuun. Kielteiset vaikutukset kohdistuisivat kalatalousedun ohella kiinteistöjen arvoon sekä laajasti myös elinkeino- ja elinolosuhteisiin.



Tähän asti poikkeuslupaa vesiensuojeluun on voinut hakea Suomen hallitukselta joka kuudes vuosi vesienhoitosuunnitelmien tarkistamisen yhteydessä. Historian aikana poikkeusluvan on saanut neljä hanketta. Nyt poikkeuslupaa voisi hakea jokaisen lupahakemuksen yhteydessä. Ympäristöministeriö arvioi, että tämä koskisi jopa viittä hanketta vuodessa.



Viranomaisen olisi hallituksen esityksen mukaan annettava poikkeuslupa, jos ”kestävän kehityksen hyödyt” ovat suuremmat kuin ympäristölle koituvat haitat. Arviointiperusteita sille, miten nämä hyödyt voidaan todeta, ei poikkeamispykälä anna, eikä antane tekeillä oleva lakikaan. Sen sijaan lupaviranomainen saisi kohtuuttoman laajan harkintavallan.



Hallituksen ei tule toiminnallaan heikentää Suomen vesistöjen tilaa. Tekniikka vesien puhdistamiseen on olemassa. Suomeen ei pidä houkutella yrityksiä sillä verukkeella, että meillä ei tarvitse investoida ympäristöteknologiaan, vaan jätevedet voi ilmaiseksi ja luvallisesti laskea pilaamaan pinta- ja pohjavesiä. Puhdas vesi on kaikkein kriittisin raaka-aineemme.

20.11.2024

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat kalatalousalueet,

joilla on erinomaiseen tilaan luokiteltuja vesistöjä alueellaan:

Enontekiön kalatalousalue

Haukiveden kalatalousalue

Inarin kalatalousalue

Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue

Kitee-Jänisjoen kalatalousalue

Koillismaan kalatalousalue

Koitajoen kalatalousalue

Koitereen kalatalousalue

Molkokönkään osakaskunta, Ounasjoki

Pielisen-Karjalan kalatalousalue

Tenon kalatalousalue

Tornio - Muonionjoen ja rannikon kalatalousalue

Valtimon kalatalousalue

Viinijärven kalatalousalue

Yli-Kemin kalatalousalue