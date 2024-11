Tes-kierroksen kärkenä työhyvinvointi – kun työntekijä voi työssä hyvin, syntyy tuottavuutta

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto on syksyn ajan järjestelmällisesti valmistautunut tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin. Liiton jäseniltä on osastojen kautta saatu runsaasti tavoitteita työehtosopimuspöytiin. AKT:ssa on paljon jäseniä, joilla on hyvin erilainen työnkuva, kuten linja-autoala, huolinta-ala, matkustamohenkilöstö, kuorma-autoala ja satama-ala – yhteensä toistakymmentä erilaista työntekijäryhmää.

- Työehtosopimustavoitteista nousee selkeästi esiin huoli siitä, että työ on raskasta ja päivät ovat pitkiä. Työ on kuormittavaa sekä fyysisesti että perheen kannalta. Tästä syystä työehtosopimuksissa pitää kiinnittää erityistä huomiota työhyvinvoinnin kokonaisuuteen, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko summaa AKT:n valtuuston kokouksessa.

Työhyvinvointia pitää katsoa uudella tavalla. Siitä on ratkaisevaa hyötyä sekä työntekijöille että työnantajille.

- Työ- ja lepoaikoja pitäisi katsoa ei vain työnantajalle tarjottavien joustojen, vaan myös työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta. Nämä ratkaisut eivät ole pois työnantajilta: kun työntekijät voivat työssään hyvin, päästään kehittämään tuottavuutta, jotta myös yritysten tuloksentekokyky paranisi, Kokko linjaa.

AKT antaa täyden tuen neuvottelupöydässä SAK:n kärkenä olevalle Teollisuusliitolle. On tärkeää, että kierroksen avaus olisi mahdollisimman hyvä. Se vaikuttaa jatkoon kaikissa neuvottelupöydissä.

- Mediassa on esitetty hyvin erikoisia väitteitä, että palkankorotusten hakemisessa olisi kyse kostoretkestä hallitusta vastaan. Kyse on ammattiliittojen perustehtävästä, kun neuvotellaan työntekijöille parempaa ostovoimaa, Ismo Kokko sanoo.

- Teollisuusliiton neuvottelemana syntyy katto ja rajat, ja mistään muusta ei neuvotella. Tästä syystä koko vientimalli on täysi susi syntyessään. Varsinkaan sellaista lainsäädäntöä ei pitäisi tehdä, joka sitoo sovittelijan kädet. Vientimalli ei muutenkaan ota huomioon minkäänlaisia alakohtaisia eroja, vaan työehtoja aletaan kloonata samanmallisiksi.

AKT muistuttaa perusasiasta. Ammattiliittoon kannattaa kuulua, mitään muuta järjestelmää ei ole, jolla voi vaikuttaa omiin työehtoihinsa. Liiton jäsenyys on se tapa, jolla voi vaikuttaa.

- On OK kuulua liittoon, koska muuten poliitikot päättävät meidän työehdoistamme. Ammattiliitot neuvottelevat työntekijöiden puolesta – ihan samalla tavalla kuin työnantajaliitot neuvottelevat omasta puolestaan, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom sanoo.

AKT: työehtosopimuskierrosta voi seurata tes-kierrosta varten perustetulta neuvottelusivustolta. Siellä kerrotaan kaikki uutiset ja neuvottelujen tuoreimmat käänteet. Ota seurantaan akt.fi/neuvottelut