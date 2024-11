Suunnitelmat sosiaali- ja terveyskeskusten verkon muutoksista etenevät - yksiköiden toimintaa tarkastellaan Alavieskassa, Lumijoella, Merijärvellä ja Ylikiimingissä

Pohteen aluevaltuusto hyväksyi 29.10. sosiaali- ja terveyskeskusten verkon uudistamiseen liittyvät periaatteet. Uudistamisen taustalla ovat hyvinvointialueen heikentynyt rahoitus, palvelutarpeen muutokset ja henkilöstön saatavuuden haasteet.

Valtuuston päättämien periaatteiden mukaan seitsemän Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysaseman toiminnan jatkumista arvioidaan väkiluvun, sote-palvelutarvekertoimen, väestöennusteen, rakennusten kunnon, toiminnan tehokkuuden, etäisyyksien ja julkisen liikenteen sekä henkilöstön saatavuuden näkökulmasta.

Suunnittelutyön edetessä yksiköiksi, joiden toiminnan jatkumista tarkastellaan, ovat nousseet Alavieskan, Lumijoen, Merijärven ja Ylikiimingin sosiaali- ja terveysasemat.

Pohde järjestää aiheeseen liittyviä asukastilaisuuksia

Pohde järjestää sosiaali- ja terveyskeskusten verkoston muutossuunnitelmiin liittyvät asukastilaisuudet Alavieskassa, Lumijoella ja Merijärvellä. Tilaisuuksissa asukkaat pääsevät kuulemaan ja keskustelemaan suunnitelmista sekä asukkaiden hoidon ja palvelujen jatkuvuudesta Pohteen edustajien kanssa.

Tilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

28.11. klo 13 Merijärvi: Salmenranta, Kirkkotie 6, 86220 Merijärvi

28.11. klo 17 Alavieska: Omavieska, Papinpolku 2, Alavieska

4.12. klo 17 Lumijoki: paikka tarkentuu

Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä Pohteen tapahtumakalenterin kautta. Osallistumislinkit päivittyvät tapahtumakalenteriin myöhemmin: Pohteen tapahtumakalenteri.

Tilaisuudet tallennetaan ja ne ovat katsottavissa Pohteen tapahtumakalenterin kautta kahden viikon ajan. Tervetuloa mukaan tilaisuuksiin!

Myös henkilöstölle järjestetään aiheeseen liittyvä henkilöstötilaisuus.

Sosiaali- ja terveyskeskusten verkostoa ja palveluja uudistettu vuoden 2024 aikana

Sosiaali- ja terveyskeskusten palveluihin on tehty muutoksia ja niiden toimintaa on uudistettu laajemmin kuluneen vuoden aikana. Siikajoenkylän terveysaseman sekä Yli-Iin ja Kuivaniemen hyvinvointipisteiden toiminta on lakannut.

Samaan aikaan palveluja on myös kehitetty: liikkuvia palveluja on otettu käyttöön suun terveydenhuollossa ja Pohteen digitaalisen sote-keskuksen toiminta on laajentunut. Tällä hetkellä se palvelee noin 312 000 asukasta Pohjois-Pohjanmaalla.

Aluevaltuuston päätöksen mukaan Pohteella on kaikissa kunnissa kotiin annettavia palveluja, kuten sosiaalipalveluja, lapsiperheiden palveluja, kotihoitoa, kotisairaalatoimintaa, digitaalinen sote-keskus ja muita digitaalisia palveluja, sekä esimerkiksi neuvolapalveluja ja suun terveydenhuollon palveluja kouluissa ja päiväkodeissa tai muun palvelutoiminnan yhteydessä.

Päätöksen mukaan jokaisessa kunnassa ei ole välttämättä lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluja lukuun ottamatta digitaalista sote-keskusta ja neuvolan tai kotihoidon tilojen yhteydessä järjestettävää sairaanhoitajan vastaanottoa.

Myös hoidon jatkuvuutta sekä ammattihenkilön tavoitettavuutta vahvistetaan erityisesti paljon palveluja tarvitseville. Esimerkiksi hoidon jatkuvuuden malli on laajentunut ja omalääkäri ja/tai hoitaja on nimetty lähes 70 prosentille asukkaista sekä paljon palveluja tarvitseville koko alueella.

Tavoitteena on myös parantaa sosiaali- ja terveyskeskusten palveluprosesseja ja helpottaa asukkaiden pääsyä palveluihin.

Lisätietoja aiheesta:

Korjattu tiedotteeseen 20.11.2024 klo 15.40 Digitaalisen sote-keskuksen palvelujen kattavuus 312 000 asukasta.