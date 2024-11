Helmarit nimetty EM-jatkokarsintojen ratkaisuotteluihin Skotlantia vastaan

Päävalmentaja Marko Saloranta nimesi 24 pelaajaa EM-jatkokarsintaotteluihin Skotlantia vastaan keskiviikkona mediatilaisuudessa Helsingissä.

Lokakuun joukkueeseen verrattuna ryhmässä nähdään kaksi uutta pelaajaa, kun sekä Katariina Kosola että Emmi Alanen palaavat maajoukkueeseen loukkaantumisten jälkeen.

– Meillä on hyvä ryhmä, jossa on monipuolisia pelaajia. Se on ollut meidän iso vahvuutemme, että meillä on erityyppisiä pelaajia. On mahtava juttu saada Emmi ja Katariina takaisin, päävalmentaja Saloranta kommentoi.

Suomi voitti Montenegron lokakuussa EM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella yhteismaalein 6–0. Jatkokarsintojen toisella kierroksella vastaan asettuu Skotlanti, joka tiputti ensimmäisellä kierroksella Unkarin yhteismaalein 5–0.

Suomi aloittaa jatkokarsintojen viimeisen kierroksen vieraskentällä Easter Roadilla Edinburghissa perjantaina 29. marraskuuta Suomen aikaa kello 21.35. Ratkaiseva kotiottelu pelataan Helsingissä Bolt Arenalla tiistaina 3. joulukuuta kello 19.15. Kotiotteluun on myyty yli 5000 lippua.

– Tiukka taistelu tulossa. Ei tarvitse ylittää itseään, mutta meidän täytyy olla ihan tapissa, jotta otamme sellaisen tuloksen, joka meitä tyydyttää, Saloranta sanoo.

Otteluparin voittaja etenee Sveitsissä 2.–27. heinäkuuta pelattavaan EM-lopputurnaukseen. Yle TV2 näyttää Helmareiden EM-jatkokarsintaottelut suorina lähetyksinä.

Median edustajat voivat hakea akkreditointia Skotlanti-kotiotteluun keskiviikkoon 27. marraskuuta mennessä >>

Helmarit EM-jatkokarsintojen toisella kierroksella:

Tinja-Riikka Korpela, Servette FC CF

Anna Tamminen, Hammarby IF

Anna Koivunen, Brommapojkarna

Natalia Kuikka, Chicago Red Stars

Joanna Tynnilä, SK Brann

Eva Nyström, Hammarby IF

Emmi Siren, FC Nordsjaelland

Emma Koivisto, AC Milan

Nora Heroum, U.C. Sampdoria

Nea Lehtola, SK Brann

Katariina Kosola, BK Häcken

Vilma Koivisto, Linköpings FC

Eveliina Summanen, Tottenham Hotspur FC

Oona Siren, Westham United

Anni Hartikainen, FC Rosengård

Olga Ahtinen, Tottenham Hotspur FC

Ria Öling, FC Rosengård

Emmi Alanen, Kristianstads DFF

Sanni Franssi, Real Sociedad

Linda Sällström, Vittsjö GIK

Heidi Kollanen, Vittsjö GIK

Oona Sevenius, AC Milan

Dana Leskinen, IFK Norrköping

Lilli Halttunen, HJK

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE

Eveliina Parikka, tiedottaja

040 732 3708

eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi