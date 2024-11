Apteekkari Risto Holma Apteekkariliiton puheenjohtajaksi

Holma aloittaa puheenjohtajana vuodenvaihteessa, jolloin Apteekkariliittoa täydet kolme kaksivuotiskautta luotsannut apteekkari Risto Kanerva luopuu puheenjohtajuudesta.

– Tärkein tehtäväni liiton puheenjohtajana on valoisan tulevaisuuden rakentaminen. Apteekkiala ja apteekkarin ammatti ovat mielestäni kärsineet inflaation niiden kymmenen vuoden aikana, jotka olen itse ollut apteekkarina, Holma sanoo.

Risto Holma tunnetaan talousosaajana, mutta hän kertoo olevansa myös vankka ammattiapteekin kannattaja.

– Suomalainen apteekki on jo nyt maailman paras. On tärkeää pitää kiinni ammattiapteekista ja säilyttää apteekit kiinteänä osana terveydenhuoltoa, mutta samalla on varmistettava apteekkien taloudellinen kannattavuus.

Holma aloitti apteekkariuransa vuonna 2013 Hämeenlinnan Raatihuoneen apteekista. Sieltä hän siirtyi Helsingin Lauttasaareen Lauttis apteekin apteekkariksi vuonna 2016.

Hän on toiminut Apteekkariliiton toisena varapuheenjohtajana tämän vuoden alusta lukien. Apteekkariliiton hallituksessa hän on ollut vuodesta 2019 ja sen myötä esimerkiksi Apteekkariliiton tytäryhtiöiden ja Apteekkien eläkekassan hallituksessa.

Holma valmistui proviisoriksi Kuopion yliopistosta (nyk. Itä-Suomen yliopisto) vuonna 1992. Työuransa alkupuolella hän työskenteli yli 20 vuotta lääketeollisuudessa kansainvälisissä tehtävissä. Hän toimi liiketoimintajohtajana, maajohtajana, toimitusjohtajana ja konsernijohtajana lääkeyhtiössä ja pääomasijoittajan palveluksessa.

Espoossa asuva Holma harrastaa vapaa-ajallaan monipuolisesti urheilua, erityisesti tennistä.

