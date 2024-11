Ainutlaatuisessa kokeiluissa Kuutostiellä Taavetissa testataan formiaatteja tiesuolauksen sijasta

Useilla pohjavesialueilla käytetään jo liukkaudentorjunnassa perinteisen tiesuolan (natrium- ja kalsiumkloridit) rinnalla formiaatteja. Formiaattien haitat ympäristölle ovat perinteistä tiesuolaa vähäisemmät, mutta formiaatti on myös selvästi kalliimpaa kuin suola. Tässä kokeilussa liukkaudentorjunta toteutetaan kaliumformiaattiliuoksen ja natriumformiaattirakeiden avulla. Natriumformiaattirakeita voidaan käyttää hyvin samantyylisesti kuin perinteistä suolaa.



Nyt tehtävän kokeilun tarkoituksena on, että Taavetin pohjavesialueella liukkaudentorjunta tehdään kokonaan ilman klorideja (ilman perinteistä suolaa), joilla on vaikutusta pohjaveden laatuun. Perinteinen suola kertyy pohjaveteen ja nostaa sen kloridipitoisuutta. Formiaatti hajoaa maaperään joutuessaan ja näin ollen ei kerry vesistöihin ja luontoon.

Kokeilusta oppia teiden talvihoitoon

Luumäen alue valittiin tutkimuskohteeksi, koska valtatiet 6 ja 26 sijoittuvat Taavetissa veden hankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Taavetista Lappeenrannan suuntaan jatkettaessa valtatie 6 kulkee edelleen useamman luokitellun pohjavesialueen kautta. “Jatkossa saatavan tutkimustiedon perusteella voidaan koko Kaakkois-Suomen teiden talvitienhoitoa kehittää pohjavesien kannalta turvallisempaan suuntaan ja vähentää perinteisen suolan käyttöä, kun opitaan lisää formiaatin annostelusta ja miten se vaikuttaa samanaikaisesti tienpinnan kitkaan”, kertoo ympäristöasiantuntija Suvi Nirkko.



Mahdollisten kovien pakkasten aikana kokeillaan myös väkevämpää formiaattiliuosta kitkan parantamiseksi hiekan sijaan tai sitä voidaan käyttää myös hiekan ohella. Käytännön työ tehdään Lappeenrannan maanteiden hoitourakoitsija YIT Road Oy:n toimesta.



Tutkimuksessa seurataan formiaattien annostuksen vaikutusta eri keliolosuhteissa, ja kokeilun tuloksia tullaan hyödyntämään muillakin Suomen pohjavesialueilla. Suomessa on useita kymmeniä pohjavesialueita, joissa on tarvetta vastaavanlaiselle liukkaudentorjunnalle. Vastaavia tutkimuksia ei tiettävästi ole tehty muualla maailmassa.