Kauneimmat joululaulut alkavat Espoossa – tilaisuuksia yli 80 tänä vuonna

Kauneimmat joululaulut on perinteinen joulutapahtuma ja se tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä arjen keskellä, virittäytyä joulun tunnelmaan ja tehdä hyvää samalla kertaa. Tapahtumissa kerätään lahjoituksia Lähetysseuran kohteisiin.

Kauneimmat Joululaulut -tapahtumat ovat Suomen Lähetysseuran järjestämiä ja niitä on järjestetty vuodesta 1973 alkaen. Vuosittain kymmenet tuhannet suomalaiset osallistuvat näihin tapahtumiin ympäri maan. Espoon seurakunnat järjestävät Kauneimmat-tilaisuuksia muun muassa kirkoissa kappeleissa ja kauppakeskuksissa.

Espoon tuomiokirkossa viimeiset Kauneimmat ennen remonttia

Pelkästään Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa Kauneimmat-tilaisuuksia on 33. Ensi vuonna tilanne on toinen Tuomiokirkossa alkavien remonttitöiden vuoksi. Tuomiokirkkoseurakunnan johtava kanttori Sheldon Ylioja pitää Kauneimpia joululauluja tärkeinä, sillä ne tavoittavat laajalti myös niitä, joille seurakunnan toiminta olisi muuten etäistä.

– Kauneimpien suosio on vain kasvanut. Noin 20 vuotta sitten, kun aloitin täällä, tilaisuuksien määrä oli paljon pienempi ja niitä on lisätty vuosi vuodelta. Sama on esimerkiksi jouluaaton hartauksien kanssa. Niitä on jouluaattona useita, jotta kaikki varmasti pääsevät ja mahtuvat. Tuomiokirkko on paikkana aivan mahtava ja erityinen täällä Espoossa. Tilaisuuksiin tullaan kauempaakin, Ylioja kertoo.

– Nyt on viimeinen mahdollisuus hetkeen tulla laulamaan Kauneimpia Espoon tuomiokirkkoon, sillä tämän joulun jälkeen se ei onnistu kahteen vuoteen. Se vähän huolestuttaa jo etukäteen, mutta yritämme keksiä ratkaisuja siihenkin, Ylioja tuumaa.

Tarjontaa soulista iltavirkkuiluun

Perinteisten yhteislaulutilaisuuksien lisäksi ihmisillä on mahdollisuus kokea Kauneimmat esimerkiksi svengaten, soulin tai jazzin tahdissa laulettuna. Aatonaattona 23.12. järjestettävä Kauneimmat soulahtavat joululaulut on aiempina kertoina ollut yksi Olarin seurakunnan suosituimmista joulun ajan tapahtumista. Espoon tuomiokirkossa ja Leppävaaran kirkossa klo 21 pidettävissä Yön kauneimmissa joululauluissa ilta-aika tuo tilaisuuksiin oman mausteensa. Suomen ja ruotsin ohella Espoossa pääsee laulamaan myös englanniksi.

