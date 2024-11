SDP:n ryhmäpuheenvuoro sosiaali- ja terveyspalvelujen pelastamista koskevassa välikysymyskeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Orpo-Purran hallitus on ajanut hyvinvointialueet syvään ahdinkoon, jossa mikään sopeutussuunnitelma ei tunnu riittävän, vaan aina tarvitaan lisää säästöjä. Nämä säästöt näkyvät suoraan ihmisten hoitoon pääsyssä ja sote-palveluiden laadussa. Teidän politiikkanne tekee ihmisten arjesta turvatonta.

Pääministeri Orpo, te välttelette vastuutanne. Toitte tänne kuukausi sitten pääministerin ilmoituksen sotesta ja annoitte ymmärtää, että kaikki on hyvin. Mutta eihän näin ole.

Valtiovarainministeri Purra, teidän saksienne leikkausjäljet jo tunnetaan. Te valitsitte leikata sote-palveluista.

Ja vastuuministeri Juuso, jos te ette puolusta näitä palveluita niin kuka niitä puolustaa? Sysäätte toistuvasti vastuun paikallistason päättäjien niskaan, vaikka todellisuudessa teillä on kaikki valta auttaa alueita.

Ja ei, hyvinvointialueiden heikko tilanne ei johdu edellisestähallituksesta ja sen tekemästä historiallisesta sote-uudistuksesta. Vai ministeri Juuso, voitteko tässä yhteydessä nimetä yhdenkin asiantuntijan, joka pitää sote-mallia syypäänä soten rahoituskriisiin?

Vastuu ajautumisesta tähän tilanteeseen on hallitus teillä.

Arvoisa puhemies,

Hallitus, te leikkaatte sote-palveluiden rahoitusta. Me käsittelemme nyt täällä eduskunnassa leikkauslakejanne. Leikkaatte hoitoon pääsystä ensi vuonna 120 miljoonaa euroa. Terveyskeskukseen ei pääse enää kahdessa viikossa, vaan teidän mallissanne jonossa odotetaan jatkossa kolme kuukautta.

Leikkaatte vanhuspalveluista ensi vuonna 45 miljoonaa, te leikkaatte sosiaalipalveluista, kuten lastensuojelusta jatkossa yli 100 miljoonaa. Te nostatte sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja kymmenillä prosenteilla ja leikkaatte alueilta 150 miljoonaa euroa. Lisäksi te leikkaatte sairaalapäivystyksestä kymmeniä miljoonia.

Samalla te edellytätte ehdottomasti, että hyvinvointialueet tasapainottavat taloutensa vuoteen 2026 mennessä. Se tarkoittaa miljardiluokan leikkauksia.

Hallitus, näistä syistä ihmisten palvelut heikkenevät.

Hallitus, te pakotatte alueet leikkaamaan ja samalla siirrätte rahoitusta yksityiselle sektorille, jossa pääomasijoittajien omistamat terveysfirmat maksavat jättiläismäisiä summia johtajilleen. Terveysbisnes kukoistaa ja palveluita tarvitsevat ihmiset kärsivät.

Arvoisa puhemies,

Täytyy todeta, että me sosialidemokraatit kyllä osasimme jo ennen vaaleja pelätä tätä oikeistohallituksen politiikkaa, mikä on suomeksi tarkoittanut sitä, että talouden tasapainotus kasataan lähinnä pienituloisten suomalaisten harteille.

Kokoomus on saanut täyskäden: julkiset palvelut romutetaan ja samalla yksityistä pönkitetään. Eli sanotaan, että on pakko säästää, mutta kun kyseessä on yksityinen terveysbisnes niin piikki on auki, eikä vaikutusarvioita kysellä.

Mutta entä perussuomalaiset? Puhuitte ennen vaaleja ”Suomi ensin” -politiikasta. No nyt on selvinnyt, että se tarkoittaa siis sitä, että ensin leikataan pienituloisilta suomalaisilta ja hoitoon pääsystä.

Ennen vaaleja perussuomalaiset, vaaditte täällä salissa nopeampaa 0,7 henkilöstömitoitusta vanhustenhoitoon, tukea omaishoitajille, hoitajille työn arvostusta ja lähipalveluiden puolustamista.

Nyt huuto onkin muuttunut siihen, että on pakko leikata pienituloisilta. Kuitenkin rahaa on hyvätuloisten - ministeritason tuloluokan - verohelpotuksiin.

On päivänselvää, että sanojen ja tekojen ristiriita on hämmästyttävä.

Kyllä työntekijät, kortistoon kasautuvat kansanjoukot ja yhä kasvavassa määrin arjen toimeentulon kanssa taituroivat suomalaiset katsovat teidän politiikkaanne ”suut auki” ja pohtivat, että tätäkö me todella tilasimme.

Arvoisa puhemies,

Tämä hallituksen politiikka ei ole ainoa vaihtoehto tai ”pakon sanelema”. Hallituksen linja on arvovalinta. Se on valinta eriarvoistuvaan Suomeen. Rahalla saa ja vahvempi pärjää.

Se ei ole sellainen Suomi, millaista sosialidemokraatit haluavat rakentaa.

Me sosialidemokraatit tarjoamme suomalaisille oman oikeudenmukaisemman vaihtoehdon Suomen suunnaksi. Vaihtoehdon, jossa julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto tarjoaa koko kansalle laadukkaita palveluita ja oikea-aikaista hoitoonpääsyä - lompakon paksuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta. Vaihtoehtoa, jossa ikääntyneistä pidetään huolta ja työntekijöitä arvostetaan.

Yhdessä vaadimme hallitusta laittamaan sakset tuppeen ihmisten peruspalveluista saksimisen sijaan.

Kun hallitus leikkaa julkiselta, säästöt ovat kriittisen tärkeitä, välttämättömiä ja kiireisiä. Kun yksityistä terveysbisnestä pönkitetään, hallitukselle rahat ovat aina pieniä ja vaatimattomia.

Näillä perusteilla katsomme, että hallituksen arvovalinnat ovat ihmisten kannalta kestämättömiä ja esitämme hallitukselle epäluottamusta.