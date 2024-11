Joulun odotus alkaa Espoossa Hoosiannakirkoilla, myyjäisillä ja joulukuvaelmilla

– Ensimmäinen adventtisunnuntai on kirkossa kaikkein vilkkain joulua edeltävistä pyhistä. On kiva, että ihmiset haluavat kokoontua yhteen ja laulaa Hoosiannan, Leppävaaran seurakunnan pastori Aija Pöyri kertoo.

Perinteitä arvostetaan ja joulua juhlitaan jo etukäteen



Joulun odotuksen perinteet ovat pysyneet Pöyrin mukaan yllättävän samanlaisina vuodesta, vuosikymmenestä toiseen. Monelle tärkeitä tapoja ovat joulukalenterin luukkujen avaaminen, kynttilöiden tai jouluvalojen esiin kaivaminen sekä Hoosiannakirkot.

– Se, mikä on muuttunut, on aikataulu. Joulun vietto painottuu entistä enemmän joulua edeltävään aikaan, adventtiin. Joulun valmistautumisesta on tullut samalla myös juhlimista. Tähän aikaistumiseen vaikuttaa niin kaupallisuus, juhlan kaipuu syksyn pimeyteen kuin kiireinen elämänrytmikin, Pöyri arvioi.

Leppävaaran kirkolla järjestetäänkin lapsiperheille joulukirkko jo perjantaina 13.12. klo 18. Tilaisuus on tarkoitettu vaihtoehdoksi niille perheille, jotka eivät ehdi tai pääse aattona kirkkoon. Kirkkohetkeen voivat tulla myös ne perheet, joiden lasten kouluissa ei tänä vuonna järjestetä joulukirkkoa.

– Joululaulukirkko on perheille, jotka haluavat välittää perinnettä lapsilleen. Kyseessä on lyhyt kirkkohetki, jossa kuullaan joulunevankeliumi, lauletaan tuttuja joululauluja ja rukoillaan iloista joulun odotusta, Leppävaaran seurakuntapastori Kirsti Koskela kertoo.

Espoon seurakuntien adventin aika tarjoaa perheiden lisäksi myös aikuisille joulun odotuksen ja rauhoittumisen hetkiä. Jos toivoo kunnon irtiottoa arjesta, voi ilmoittautua mukaan Olarin seurakunnan retriitille Tallinnan Birgittilaisluostariin. Vielä ehtii 3.12. asti varata paikkansa myös joulujuhlaan, joka on suunnattu joulua yksin viettäville. Jouluaattona 24.12. klo 11–15 Matinkappelilla järjestettävä joulujuhla on kaikille espoolaisille avoin ja ilmainen.

Joulupolulla ja -kuvaelmissa joulun kertomukset heräävät henkiin – myös lemmikit saavat joulusiunauksen



Joulun odotuksen tunnelmaan voi virittäytyä lähikulmilla kulkemalla pitkin Espoon tuomiokirkon mäen joulupolkua 1.12.–6.1. tai osallistumalla lemmikkieläinten siunaamiseen sunnuntaina 15.12. klo 13–15 Kalajärven kappelilla.

Joulukuvaelmia on tarjolla lapsille ja aikuisille. Espoon tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset esittävät joulukuvaelman maanantaina 9.12. klo 18 ja klo 19 Kauklahden kappelilla.

Olarin kirkolla puolestaan pääsee nauttimaan sadan lapsen esittämästä keskiaikaisiin sävelmiin pohjautuvasta joulukonsertista ke 27.11. klo 18 ja 19.15. Päivänkehrän koulun musiikkiluokkalaiset laulavat ja tanssivat opettajiensa ohjaamana joulukuvaelman, jonka on käsikirjoittanut ja sovittanut Juha Vintturi. Konsertin johtaa Karoliina Tella. Tilaisuudessa ei ole tunnustuksellista osiota kuten yhteistä rukousta tai siunausta.

– Tämä tilaisuus on kaikille, jotka haluavat kokea perinteisen joulukuvaelman ja laulaa suuren yleisön kanssa, Olarin seurakunnan kanttori Sanna Franssila kertoo.

Adventin aika Espoon seurakunnissa



Hoosiannakirkot ja adventtimyyjäiset

Ensimmäisenä adventtina juhlitaan joulun odotuksen alkamista. Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin ja kirkoissa lauletaan sen kunniaksi Hoosianna. Adventtina avataan vähävaraisia auttava Rakenna joulupuu -keräys. Lisäksi monissa kirkoissa ja kappeleissa on joulupuuroa sekä adventtimyyjäiset. Sosiaalisen median kanavilla alkaa ensimmäisenä adventtina uusi videohartauksien sarja “Tässä ja nyt”.

Hoosiannakirkot ja myyjäiset su 1.12.

klo 10 Tapiolan kirkko, suoratoisto Youtube

klo 10 Espoon tuomiokirkko

klo 11 Leppävaaran kirkko, selkokielinen, osittain kaksikielinen (suomi–englanti)

klo 11 Espoonlahden kirkko

klo 12 Kauklahden kappeli, kirkon jälkeen klo 13 joulupuuro ja myyjäiset: leivonnaisia ja käsitöitä, askarteluja.

klo 12 Hoosianna-messu koko perheelle Auroran kappeli, klo 13 myynnissä joulupuuroa ja Marttojen jouluisia herkkuja sekä pientä puuhaa lapsille

klo 12.15 Esbo svenska församlingin adventtimessu Espoon tuomiokirkko, glögi ja piparitarjoilu kellotapulilla

klo 12.30 Kalajärven kappeli

klo 15 Lasten adventtikirkko, Tapiolan kirkko

klo 15 Lasten hoosiannakirkko, Leppävaaran kirkko

klo 15 Karakappeli

klo 16 pieni pyhiinvaellus Matinkylän uimarannalta (Matinlahdenranta 1) Matteuksen metsäkirkkoon (Liisankuja 3), jossa klo 16.30 Hoosianna-lauluhetki sekä glögi. Oma led-kynttilä tai lyhty mukaan.

klo 16 verkostomessu, Espoonlahden kirkko, pyhäkoulu ja joulupuuro

klo 17 iltamessu, Soukan kappeli

klo 17 Espoo International Lutheran Worship Matinmessu, Matinkappeli

Aikuisten adventtiretriitti Tallinnan Birgittalaisluostariin

pe–su 13.–15.12. Lähtö Silja Tallinkin laivalla pe klo 16.30. Paluu su klo 16.30 lähtevällä laivalla. Mukaan voidaan ottaa 18 lähtijää. Ilmoittaudu sähköisesti (espoonseurakunnat.fi/tapahtumat) viimeistään 8.12. klo 11. Järjestäjä Olarin seurakunta.

Personent hodie -joulukonsertti

Keskiaikaisiin sävelmiin pohjautuva joulukuvaelma ke 27.11. klo 18 ja klo 19.15 Olarin kirkko. Päivänkehrän koulun musiikkiluokat. Käsikirjoitus ja laulujen sovitus Juha Vintturi. Esityksen ohjaus ja visualisointi: musiikkiluokanopettajat Suvi Frangén, Mari Grönholm, Karoliina Tella ja Kristiina Timonen. Urkurina Sanna Franssila. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. Ennen ja jälkeen konsertin glögi- ja piparitarjoilu 1 e.

Joulukuvaelma: ensimmäinen joulu

Koe ensimmäisen joulun tapahtumat seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten esittämänä! Koko perheen joulunäytelmässä kaksi esitystä: ma 9.12. klo 18 ja klo 19 Laaksolahden kappeli. Lopuksi piparit ja glögit.

Joulupolku

Omatoimisesti kierrettävä joulupolku 1.12.–6.1. Espoon tuomiokirkon mäellä. Polulla pysähdyksiä joulukertomuksen äärellä. Ks. kartta ja joulukertomus: www.espoonseurakunnat.fi/tule-mukaan/joulu/joulupolku

Kuusipuiston avajaiset

ti 10.12 klo 18 Soukan kappelin piha. Kauniit joulukuuset kohoavat näytille. Grillimakkaraa ja glögitarjoilua klo 18.30–19.30.

Lemmikkieläinten joulusiunaaminen

su 15.12. klo 13 Kalajärven kappeli. Tuo oma lemmikkisi siunattavaksi Kalajärven kappelin pihalle tai sisälle. Pihakahvilassa pientä purtavaa tarjolla Pohjois-Espoon Kalahaukkojen toimesta.

Joulujuhla joulua yksin viettäville

jouluaattona 24.12. klo 11–16 Matinkappeli. Kaipaatko yhteisöllistä joulua? Tule Matinkappelille viettämään yhdessä jouluaattoa! Tarjolla jouluateria. Ilmoittautuminen verkossa 18.11.–3.12.

Joulumyyjäiset



Marttojen joulumyyjäiset su 24.11. klo 11–13 Laaksolahtitalo. Leivonnaisia ja jouluisia herkkuja.

Perinteiset adventtimyyjäiset la 30.11. klo 10 Tapiolan kirkko. Tapiolan seurakunnan ryhmiä ja muita toimijoita. Pöytämaksu, 20 e, peritään paikan päällä joko korttimaksuna tai MobilePaylla.

Latokasken Marttojen joulumyyjäiset la 30.11. klo 11–13 Kaskikappeli.

Joulupuuro ja Marttojen myyjäiset su 1.12. klo 13 Auroran kappeli. Marttojen jouluisia herkkuja.

Joulupuuroa & myyjäiset su 1.12. klo 13 Kauklahden kappeli.

Tuomarilan Marttojen joulumyyjäiset su 1.12. klo 13 Suvelan kappeli.

Lähetyksen joulumyyjäiset su 8.12. klo 12 Leppävaaran kirkko. Joulupuuroa ja keittoa, käsitöitä, leivonnaisia, koruja, joululehtiä ja -kortteja, adventtikalentereita ja iloista myyjäistunnelmaa.

Joulumarkkinat la 14.12. klo 10–14 Espoonlahden kirkko. Tekemistä kaiken ikäisille ja joulumyyjäiset. Joulupuuroa. Voit myös lahjoittaa leivonnaisia myyntiin. Merkitse tuoteseloste leipomuksiisi.

Joulumyyjäiset la 14.12. klo 13 Suvelan kappeli. Käsitöitä, puuroa ja leivonnaisia.