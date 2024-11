Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtajaksi Ville Voipio

Ville Voipio aloittaa Teknologiateollisuuden hallituksen puheenjohtajana 1.1.2025. Voipio on Vaisalan hallituksen puheenjohtaja, hallitusammattilainen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessori ja Climate Leadership Coalitionin (CLC) hallituksen jäsen.

Voipio edustaa Vaisalan neljättä omistajasukupolvea. Vaisala Oyj on 1936 perustettu maailman johtava sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut yritys.

Teknologiateollisuus ry rakentaa teknologiayrityksille edellytyksiä menestyä ja luoda kestävästi arvoa. Toimintamme tarkoitus on kilpistetty lauseeseen ”Me luomme kestävän tulevaisuuden ratkaisut”.

Hallituksen puheenjohtajana Voipio kokee tärkeimmäksi tehtäväkseen hyvinvointiyhteiskunnan parantamisen. Se taas onnistuu talouskasvun sekä kahden megatrendin, vihreän murroksen ja digitalisaatioloikan, avulla.

– Ilmastonmuutos ja digitalisaatio tapahtuvat meistä riippumatta samaan aikaan, ja meidän pitää pystyä vastaamaan kumpaankin. Olennaista on kuinka osaamme hyödyntää uusia digityökaluja ja kuinka nopeasti pystymme tekemään vihreän ja energiasiirtymän, jotta bisneksemme on validia vielä tulevaisuuden maailmassa, Voipio sanoo.

Hän uskoo, että digitaalisen ja vihreän teknologian loikka eli niin sanottu tuplasiirtymä on Suomelle ainutlaatuinen kasvun mahdollisuus ja että Suomi voi olla globaalin kestävyyden rakentamisen huippumaa.

– Meillä on tähän kaikki avaimet. Suomessa on vahva teknologiateollisuus ja paljon osaavaa prosessiteollisuutta, vahva koulutuspohja, paljon uusiutuvaa energiaa, erittäin paljon osaamista. Kysymys on vain siitä, onko meillä rohkeutta, halua ja päättäväisyyttä lähteä kulkemaan oikeaa polkua, hän vakuuttaa.

Voipio pitää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (TKI) kasvattamista tuplasiirtymän edistämiseksi sekä valtiovallan että yritysten lähivuosien tärkeimpänä tehtävänä.

Varapuheenjohtajiksi Leena-Mari Lähteenmaa ja Vesa Nurminen

Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa sekä Finnsonic Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Nurminen.

Puheenjohtajiston lisäksi hallituksen työvaliokuntaan valittiin 1.1.2025 alkaen toimitusjohtaja Jussi Ohlsson (Stera Technologies Oy), maajohtaja Tommi Uitto (Nokia Oyj), varatoimitusjohtaja Tapani Pulli (Meyer Turku), toimitusjohtaja Håkan Agnevall (Wärtsilä Oyj), toimitusjohtaja Maija Jokela (Ramboll Finland Oy) sekä toimitusjohtaja Kati ter Horst (Outokumpu Oyj​).