Lääkärit Ilman Rajoja keskeyttää toimintansa Haitin pääkaupungissa Port-au-Princessä poliisien tekemien uhkauksien seurauksena

Toistuvien välikohtausten vuoksi Lääkärit Ilman Rajoja on 20. marraskuuta keskeyttänyt toimintansa maan pääkaupungissa toistaiseksi. Järjestö ei vastaanota tällä hetkellä uusia potilaita eikä tee ambulanssikuljetuksia Port-au-Princessä.

Tilanne kärjistyi 11. marraskuuta, jolloin järjestön ambulanssiin hyökättiin. Ainakin kaksi potilasta teloitettiin ja järjestön työntekijä loukkaantui. Tämän jälkeen poliisit ovat uhkailleet järjestön työntekijöitä useasti, mukaan lukien tappamisella ja raiskaamisella.

”Hyväksymme työskentelyn vaarallisissa olosuhteissa. Mutta kun jopa lainvalvonnasta tulee suoranainen uhka, meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää potilaiden vastaanottaminen Port-au-Princessä”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Haitin avustustyön johtaja Christophe Garnier.

Lääkärit Ilman Rajoja vastaanottaa Port-au-Princessä keskimäärin yli 1 100 potilasta viikossa. Näistä keskimäärin 85 on kokenut seksuaalista tai sukupuolittunutta väkivaltaa.

”Jokainen päivä, jona emme pysty toimimaan, on tragedia. Olemme yksi harvoista järjestöistä, joilla on kaupungissa laaja valikoima sairaanhoidon palveluja, ja jotka ovat pysyneet avoinna tämän äärimmäisen vaikean vuoden aikana. Emme kuitenkaan voi enää jatkaa toimintaamme ympäristössä, jossa henkilökuntamme on vaarassa joutua hyökkäyksen tai raiskauksen kohteeksi, tai pahimmassa tapauksessa kuolla”, Garnier sanoo.

Lääkärit Ilman Rajoja on työskennellyt Haitissa yli 30 vuotta. Järjestö tarjoaa perusterveydenhuoltoa, traumakirurgiaa, palovammojen hoitoa, äitiyshoitoa ja hoitoa seksuaalista väkivaltaa kokeneille.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestöön kohdistuneet hyökkäykset ja uhkaukset Port-au-Princessä, Haitissa 11.–18. marraskuuta 2024