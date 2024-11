Kauppakeskus Myllyn joulumatkanavauksessa tarjolla joulupuuroa ja koirakulkueen karvakorvien rapsutusta

Kauppakeskus Myllyn joulunavauksen suosituimmaksi ohjelmaksi muodostunut koirien joulukulkue odottaa jälleen paikalle yli 200 koiraa taluttajineen. Kulkue kiertää käytäviä iltapäivällä ja päättyy jatkoille, joissa koiraystävänsä kanssa voi päästä ammattivalokuvaajan ikuistamaksi.

– Ihme Koirakulkue tuo kauppakeskukseen aina niin paljon iloa, vauhtia ja heiluvia häntiä, että se kuuluu itsestäänselvästi avajaisten kattaukseen. Tänä vuonna kulkueesta voivat nauttia uudella tavalla myös koirattomat: jatkoille rakentuu rapsutuksesta nauttivien koirien ja rapsuttajien kohtaamispaikka. Jaetut rapsutushetket levittävät hyvää mieltä ja antavat voimaa kiireiseen loppuvuoteen, kertoo Kauppakeskus Myllyn markkinointipäällikkö Mira Salo.

Avajaispäivänä voi hengähtää myös joulupuuropysäkillä, jossa voi nauttia Myllyn tarjoamasta puurosta, glögistä ja saksofonimusiikista. Puuroa on varattu ensimmäiselle 500 kävijälle. Lapsille on päivän aikana ohjattua paja- ja tonttutoimintaa, ja kauppakeskuksen sisällä loistavat jouluvalot sytytetään tänä vuonna Joulupukin toimesta.

Jouluun asti tapahtumia ja toimintaa

Myllyntorilla on avajaisista jouluun asti Joulupukin pysäkki, puhuva postilaatikko, postituspiste ja Muurlan pop up -myymälä. Joulupukki on tavattavissa viikonloppuisin sekä 18.–23.12. joka päivä. Myllyntorilla on myös kauppakeskusta kiertävän rastiradan lähtöpiste, ja sen kiertämällä voi osallistua arvontaan. Lapset voivat kiertää kauppakeskusta myös Ihme Junan kyydissä.

Pop up -myymälät täyttävät Myllyn käytävät tuttuun tapaan. Niistä löytyy herkkuja kuten suklaata Leonidakselta ja Take the Cake – Mbakeryltä. Ihania, uniikkeja lahjaideoita saa Paratiisipajan, Kustavin Savipajan, Muurlan, Vartsalan Vanhan Koulun, Kalevantulen sekä Torkel Designin myymälöistä. NOMU:sta löytyvät pehmeät paketit 1–7-vuotiaille lapsille, ja Clogs Companyn myyntipisteestä taas nahka- ja villatuotteita.

– Pop up -myyntipaikat ovat joulun aikaan meillä edelleen niin haluttuja, että kyselyjä tulee jo alkuvuodesta. Olemme siinä onnellisessa asemassa, että voimme tarjota asiakkaillemme hyvin monipuolisia tuotteita mielenkiintoisilta myyjiltä, sanoo Kauppakeskus Myllyn kaupallinen kehityspäällikkö Meri Hakulinen.

Kauppakeskus Myllyn joulu:

Joulumatkanavaus su 24.11. Joulupukki saapuu Myllyyn: joulupuhe ja jouluvalojen sytytys klo 11.30 Ihme Koirakulkue klo 17 ja jatkot klo 17.30 Lasten ohjattua paja- ja tonttutoimintaa klo 11.00–16.00 Ihme Juna klo 11.00–16.00 Joulupukki tavattavissa klo 12.00–18.00 Lahjapaketointipisteet klo 12.00–18.00 Joulupuuropysäkki klo 12.00–18.00



Koko joulukauden ohjelma: https://www.kauppakeskusmylly.fi/joulu/tapahtumat