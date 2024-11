Maailman parhaisiin joulutoreihin lukeutuva Tuomaan Markkinat käynnistyy perjantaina

Tuomaan Markkinoiden erityispiirre on arvokkaan ja historiaa huokuvan ympäristön yhdistyminen pohjoismaisiin jouluperinteisiin. Tuomaan Markkinat nostettiin ainoana suomalaisena joulutorina yhdysvaltalaismedia CNN:n 25 maailman parhaan joulutorin listalle. Markkinoiden sydämenä toimii maksuton puuhevoskaruselli, joka on auki koko joulutorin ajan sekä Ravintola- ja Herkkupihat, joissa voi nauttia sesonkiherkuista paikan päällä talvisessa tunnelmassa.



“Tänä vuonna olemme panostaneet markkinoiden viihtyvyyteen entisestään. Olemme lisänneet Ravintola- ja Herkkupihoille asiakaspaikkoja ja tunnelmallisia istuskelukatoksia. Vastuullisuus on suuressa roolissa Tuomaan Markkinoilla ja haluammekin kannustaa tekemään vastuullisia jouluostoksia suoraan pientuottajilta samalla kiireettömästä joulun tunnelmasta nauttien”, Tuomaan Markkinoiden vastaava tuottaja Saara Vanhala kertoo.



Monipuolinen elävä musiikki nostattaa joulutunnelmaa



Markkinoiden runsas ohjelmatarjonta sisältää loppuvuoden kiireessä ilahduttavia esityksiä ja joulutunnelmaa vahvistavia kokemuksia. Tänä vuonna ohjelmallisuutta on lisätty edellisvuosista. Joulupukki vierailee tonttuystävänsä kanssa markkinoilla avajaisperjantaina, joka lauantai sekä viimeisen markkinaviikon lauantaina ja sunnuntain. Joulutorilla pääsee kokemaan myös monipuolista elävää musiikkia koko markkinoiden ajan. Jouluisia lauluja ja sävelmiä kuullaan a cappella -yhtye Flokin, Pop & Jazz Konservatorion duojen ja triojen sekä kevyen musiikin naislauluyhtye CALLAn esittäminä. Viime vuonna markkinoiden suosituimmaksi ohjelmanumeroksi nousi Britannian armeijan sotilassoittokunnan esiintyminen. Tänä vuonna markkinoille saapuu toisen Britannian armeijan sotilassoittokunnan, British Army Band Tidworthin puhallinorkesteri, joka esittää joulun ikivihreitä lauantaina 7. joulukuuta. Markkinoilla koetaan myös Ylioppilaiden soihtukulkue 6. joulukuuta ja Lucia-kulkue 13. joulukuuta.

Myyjien pisteillä järjestettävissä työnäytöksissä pääsee tutustumaan esimerkiksi lasinpuhallukseen, kastanjoiden paahtamiseen ja metalliesineiden taontaan elävän tulen loimussa. Aito Iskelmän Aito Joulu -jouluradio ilahduttaa kävijöitä markkinoiden ajan.

Markkinoiden koko ohjelma on luettavissa osoitteessa tuomaanmarkkinat.fi.

Joulutunnelmaa luodaan vastuullisesti

Tuomaan Markkinoiden myyjät ja ruokatoimijat on valikoitu vastuullisia tuotanto- ja toimintatapoja korostaen. Markkinoilta löytyy paljon alkutuottajia ja pienkäsityöläisiä, joiden tuotevalikoima tarjoaa kestävän vaihtoehdon massatuotantona valmistetuille lahja- ja koristetavaroille.

Tuomaan Markkinoiden ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Markkinoilla kiinnitetään huomiota jätteiden määrän minimoimiseen ja niiden lajitteluun. Myyntimökit lämpenevät ja karuselli pyörii uusiutuvalla energialla.

Ravintola- ja Herkkupihoilla korostuvat luomu- ja lähituotetut raaka-aineet sekä reilun kaupan tuotteet. Valikoimassa on huomioitu kasvis- ja vegaaniset vaihtoehdot, ja ravintolatoiminnassa käytetään vain biohajoavia astioita.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 29.11.–22.12.2024 su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy.

​​Tuomaan Markkinoiden yhteistyökumppani on Aito Iskelmä.