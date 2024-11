Sofia Virta: Jos sote-uudistukselle ei edes haluta antaa mahdollisuutta onnistua, niin se ei ole yhteinen epäonnistuminen vaan vain ja ainoastaan hallituksen vastuulla

Vihreät on esittänyt, että hyvinvointialueille annettaisiin vähintään kaksi lisävuotta aikaa mukauttaa toimintaa tavalla, jolla saataisiin siirrettyä palveluiden painopistettä kalliista erikoissairaanhoidosta ennaltaehkäisyyn ja perustason palveluihin.



– Olemme ilolla tervehtineet omalääkärimallin edistämistä, se on oikeansuuntainen toimi. Vetoamme hallitukseen, että voisiko sitä laajentaa myös omatiimimallin suuntaan. Tiedämme jo nyt, että kentällä työ on moniammatillista. Ja me pyydämme, että hallitus vielä kerran arvioisi tätä lisäajan antamista, jotta nyt voitaisiin siirtää se painopiste sieltä kalliista erikoissairaanhoidosta tai esimerkiksi lastensuojelun sijoituksista ennaltaehkäiseviin palveluihin, Virta vetosi hallitukseen.

Virran mukaan Vihreät ei ymmärrä eikä hyväksy hallituksen tapaa ajaa hyvinvointialueet selkä seinää vasten leikkaamaan liikaa liian nopeasti.

Virta peräänkuuluttaa hallituksen ja opposition yhteistyötä, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä sekä kentällä työtä tekevien viranomaisten ja ammattilaisten yhteistyötä.

– Oli yhteinen epäonnistuminen, että soten valmiiksi saaminen kesti näin kauan. Eikä soteuudistuksesta tullut täydellinen, mutta kyllä siitä tuli kehityskelpoinen. Jos nyt vihdoin valmiiksi saadulle uudistukselle ei haluta antaa edes mahdollisuutta onnistua vaan se tukahdutetaan kuoliaaksi epärealistisella aikataululla ja järjettömillä leikkauksilla – niin se ei ole yhteinen epäonnistuminen vaan vain ja ainoastaan hallituksen vastuulla, Virta esitti.