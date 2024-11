Tervetuloa Suomen suurimpaan juustotapahtumaan tutustumaan Suomen parhaisiin juustoihin

Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys ry on perustettu Lahdessa 21.10.1910. Yhdistyksen tavoitteena oli juustonvalmistuksen edistäminen ja laajentaminen, juustonvalmistuksen ammattitaidon kehittäminen ja jäsenten yhteisten etujen valvominen. Yhdistyksellä oli kolme kieltä; suomi, ruotsi ja sveitsinsaksa. Juustojen laatukilpailutoimintaa on järjestetty koko maata koskien vuodesta 1925 lähtien. Valtaosalla suomalaisista juustoloista on käytössään Hyvää Suomesta -alkuperämerkki, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa kotimaisista raaka-aineista.