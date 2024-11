Pormestari Vartiainen isännöi kaupunkilaisten talousiltaa – tule mukaan 4. joulukuuta

Talousilta on kaupungin asukasiltojen kaltainen avoin yleisötilaisuus, jossa kerrotaan Helsingin ensi vuoden talousarviosta: millaisia palveluita kaupunkilaisille tuotetaan ja millaisia investointeja tehdään kasvavan kaupungin tarpeisiin. Talousillan tavoitteena on kaupunkilaisten kohtaaminen ja tiedon lisääminen talousarviosta valtuuston päätöksenteon jälkeen.

– Helsingin koko ja talouden mittakaava on Suomen oloissa poikkeuksellinen. Valtuuston on määrä hyväksyä vuoden 2025 talousarvio 27. marraskuuta ja järjestämme tämän jälkeen kaupunkilaisille tilaisuuden, jossa kerromme, mitä kaupungin budjetti käytännössä merkitsee kaupunkilaisten arjessa. Tilaisuutta ennen on mahdollisuus lähettää kysymyksiä ja myös paikan päällä voi kysyä, sanoo pormestari Juhana Vartiainen.

Valtuuston päätösvaihetta on edeltänyt kaupunginhallituspuolueiden yhteiset talousarvioneuvottelut, joiden päätöksestä kaupunki tiedotti 31. lokakuuta.

Ohjelmassa luvassa nostoja talousarviosta ja kaupunkilaisten esittämiin kysymyksiin vastaamista

Talousillassa pormestarin puheenvuoron lisäksi talousarviopäällikkö Pia Ojavuo esittelee keskeisiä kohtia ensi vuoden talousarviosta. Sen jälkeen luvassa on keskustelu siitä, miten talousarvio näkyy kaupunkilaisten elämässä: mihin panostetaan, millaisia palveluja tuotetaan ja mitä rakennetaan.

Keskusteluun osallistuvat kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujula, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Satu Järvenkallas, kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoski, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja Juha Ahonen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan edustajana terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen. Keskustelun juontaa kaupunginkanslian ulkoisen viestinnän yksikön päällikkö Pi Krogell-Magni. Keskustelun jälkeen on varattu aikaa yleisökysymyksille.

Talousilta pidetään kaupungintalon (Pohjoisesplanadi 11–13) Tapahtumatorilla. Tapahtumatorille mahtuu noin sata osallistujaa. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä myös Helsinki-kanavalta. Tapahtumatorin tilaisuus ja Helsinki-kanavan lähetys alkavat kello 18. Tilaisuutta voi katsoa myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalta.

KerroKantasi-kyselyn avulla voi lähettää tilaisuuden järjestäjille jo ennakolta kysymyksiä: mitä haluaisit kysyä Helsingin ensi vuoden talousarviosta? Kysely sulkeutuu 2. joulukuuta kello 23.59.