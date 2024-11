Talvikunnossapito on käynnistetty Helsingissä – kotikadut aurataan aiempaa nopeammin

Lumet aurataan totuttuun tapaan niin sanotun hoitoluokituksen mukaisesti. Ensin aurataan pääkadut ja joukkoliikenteen käyttämät kadut. Asuntokadut ovat vuorossa vasta niiden jälkeen.

Myös kävely- ja pyörätiet aurataan hoitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Tehostetun talvihoidon reitistö laajeni talvelle 2024–2025 ja kattaa nyt noin 140 kilometriä pyöräilyn ja kävelyn reittejä.

Tiukemmat aikarajat asuntokatujen auraukselle

Suuressa osassa kaupunkia asuntokadut aurataan jatkossa huomattavasti aiempaa nopeammin. Asuntokadut on nyt aurattava 12 tunnin kuluessa lumisateen päättymisestä, kun aiemmin auraa on voinut joutua odotteleman kolmekin vuorokautta. Uusi aikaraja on tästä talvesta alkaen voimassa kaikissa yksityisissä urakoissa eli Kaarelan, Tapaninkylän, Suutarilan, Mellunkylän, Herttoniemen sekä Vuosaaren alueilla. 12 tunnin aikaraja tulee myöhemmässä vaiheessa voimaan koko kaupungin alueelle.

Myös talvikunnossapidon valvonta vahvistuu. Kun vielä viime vuonna koko kaupungin alueella työskenteli vain kaksi valvojaa, nyt valvontatehtävissä on kolme henkilöä sekä yksi ulkopuolelta ostettu konsultti. Yhden henkilön valvonta-alue on siis jatkossa huomattavasti pienempi kuin aiemmin.

Noin 150 asuntokadulla on tullut voimaan pysäköinnin muutoksia, joiden ansiosta aura pääsee esteettä työskentelemään jalkakäytävällä. Pysäköintimuutokset käyvät ilmi uusista pysäköintikielto- ja rajoitusmerkeistä.

Lumenhallinnan kokeilut etenevät

Helsinki edistää jälleen tänä talvena lumen varastoinnin, sulattamisen ja puhdistamisen kokeiluja. Niistä saadaan arvokasta lumenhallinnan oppia matkalla kohti kaupungin tavoitetta lisätä lumenvastaanoton kapasiteettia merkittävästi sekä luopua lumen kaatamisesta mereen.

Viimevuotiseen tapaan lumelle varataan lisätilaa sähköpotkulautojen pysäköintipaikoista. 190 sähköpotkulautojen pysäköintipaikkaa palvelee lumitilana keskustassa ja eteläisessä kantakaupungissa, missä tarve lumitilalle on suurin. Tänä talvena varataan mahdollisesti myös uusia kasauspaikkoja soveltuviin kohteisiin.

– Viime talvena lumitilakokeilulla saatiin varmuutta, että alueita kannattaa varata ennalta talviaikaisia järjestelyjä varten. Huomasimme, että tietynlaiset kohteet soveltuvat tarkoitukseen paremmin kuin toiset. Risteyksen jälkeiset paikat olivat toimivimpia, kuten oletimmekin, kertoo projektinjohtaja Tero Koppinen.

Viime vuonna lumen sulattamista ja puhdistamista edistettiin yhteensä kolmessa kohteessa, Jätkäsaaressa ja Paraisilla. Kokeiluissa selvisi, että uudet sulatusmenetelmät ovat jo pitkälti valmiita käyttöönottoon. Samalla saatiin arvokasta oppia siitä, että toisistaan eroavien kohteiden suunnitelmat pitää laatia tapauskohtaisesti. Tänä vuonna kaukolämmön paluulämmöllä sulattava laite on tarkoitus sijoittaa kokeiluun Saukonkujalle.

Helsingin suunnitelman mukaan lumensulatuslaitteita tullaan seuraavan yhdeksän vuoden aikaan sijoittamaan kaupungin alueelle 21 laitteen verkostoksi. Sulatuslaitteiden paikkoja suunnitellaan parhaillaan.

Urakka-alueissa muutoksia

Jatkossa Stara hoitaa Helsingin katu- ja viheralueista 47 prosenttia ja loput alueista ovat yksityisten urakoitsijoiden hoidossa. Staran aiemmin hoitamista alueista siirtyvät yksityisten urakoitsijoiden hoitoon Ylä-Malmi, Tapanilan pohjoinen osuus, Tapaninvainio, Pukinmäki, Torpparinmäki, Vuosaari ja Östersundom. Staran hoitoon palautuu Etelä-Pakila eli Kehä I:n eteläpuoli Pakilasta.

Uudet yksityiset urakoitsijat ovat aloittaneet työt Vuosaaren ja Tapaninkylän alueilla. Urakka-alueet ja urakoitsijat näkyvät kartalla.

Mihin palautetta?

Katujen ja muiden väylien talvikunnossapidosta voit jättää palautetta Helsingin kaupungin palautejärjestelmään osoitteessa palautteet.hel.fi. Sieltä palaute ohjataan suoraan alueen vastaavalle työnjohtajalle.