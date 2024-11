Suomen meriteollisuus vahvistaa edelläkävijyyttä älykkäiden ja ympäristöystävällisten meriteknisten tuotteiden kehittäjänä

Meriteollisuus ry on julkaissut päivitetyn strategisen tutkimusagendan, joka kuvaa alan tutkimus- ja kehitystarpeet vuosille 2025–2035. Agenda julkaistiin Meriteollisuus ry:n syysseminaarissa 21.11.2024. Visiona on, että vuoteen 2035 mennessä Suomen meriteollisuus on maailman johtava älykkäiden ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen toimittaja merenkulun ja muun merellisen liiketoiminnan tarpeisiin. Suomessa toimii menestyvä ja kansainvälinen meriteollisuusverkosto, joka hyödyntää korkeaa teknologiaa tuottaessaan vihreän siirtymän ja merenkulun automaation mahdollistavia ratkaisuja.

Tutkimusagenda jakautuu kolmeen pääteemaan, joilla on omat visionsa:

1. Älykäs meriteollisuus – Suomalainen meriteollisuus on edelläkävijä älykkäissä laivoissa ja niihin liittyvissä ratkaisuissa. Ala tuottaa optimoituja ja kyberturvallisia tuotteita sekä mahdollistaa laivojen korkean automaatio- ja lopulta autonomiatason. Tekoälyn mahdollisuudet on hyödynnetty mm. laivan suunnittelun, operoinnin ja tuotannon tehostamisessa.

2. Kestävä meriteollisuus – Ala tukee vihreän siirtymän toteuttamista kehittämällä vähäpäästöisiä ja päästöttömiä laivoja hyödyntäen kaikki tarpeelliset teknologiat tavoitteen saavuttamiseksi. Kehityksessä huomioidaan uusien energiamuotojen turvallisuusnäkökulmat. Merenkulun haitat ympäristölle minimoidaan.

3. Tehokas ja kilpailukykyinen meriteollisuus – Suomen meriteollisuus tunnetaan maailman innovatiivisimmista risteilyaluksistaan, autolautoistaan, jäänmurtajistaan sekä erikoisaluksista myös ankariin olosuhteisiin. Suomi on johtava arktisen ja meriteknologian tutkimus-, innovaatio- ja koulutusmaa. Alan osaaminen tukee Suomen huoltovarmuutta. Meriteollisuus osallistuu innovatiivisten merituuliratkaisujen ja muiden uusiutuvien energiaratkaisujen kehittämiseen vaativiin olosuhteisiin. Kehittämisessä panostetaan lisäksi suunnittelun ja tuotannon tehostamiseen ja automatisointiin sekä verkostomaisen toiminnan jatkokehittämiseen.

Osana työtä muodostettiin toimenpide-ehdotukset, jotka edistävät agendan tavoitteita. Näitä ovat muun muassa innovaatiorahoituksen ja -yhteistyön jatkuvuus kansallisesti ja EU-tasolla, demonstraatiohankkeiden rahoituksen mahdollistaminen, tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen, erityispanostus vihreän siirtymän ratkaisujen kehittämiseen sekä meriteknisen ydinosaaminen säilyttäminen sekä jatkuva vahvistaminen. Myös ICE Pact tuo alan arktiselle osaamiselle uusia TKI- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Tutkimusagenda on laadittu yhteistyössä alan yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Teemat on kerätty kyselyn ja työpajatyön avulla vuoden 2024 aikana. Toteuttajana on toiminut Mervi Pitkänen Merem Oy:stä Meriteollisuus ry:n toimeksiannosta. Työn koordinointiin on osallistunut yhdistyksen tutkimustoimikunta.

Strateginen tutkimusagenda 2025–2035 Meriteollisuus ry:n internetsivuilla

Lisätietoja:

Elina Andersson

Toimitusjohtaja, Meriteollisuus ry

elina.andersson@teknologiateollisuus.fi

+358405721388