Valkoviinisuositus joulupöytään

Castillo de Molina Gran Reserva Sauvignon Blanc 2023 (12,99€/Alko)

Chileläiset viinit ovat edelleen suomalaisten suosikkeja. Ne tarjoavat varmaa laatua, mutta ovat usein hieman yllätyksettömiä tyyliltään. Castillo de Molinan Sauvignon Blanc Grand Reserva Sauvignon Blanc 2023 ei vastaa yhtään tätä yleistettyä mielikuvaa. Viini valmistetaan todella poikkeuksellisissa olosuhteissa Elqui-laaksossa, joka on Chilen pohjoisin viinintuotantoalue. Eteläisellä pallonpuoliskolla Pohjoinen tarkoittaa yhtä kuin kuumaa ilmaa ja Elquin pohjoispuolella alkaakin Atacaman kuuluisa erämaa. Viinitarhat sijaitsevatkin poikkeuksellisen korkealla vuorenrinteillä, jolloin saadaan erittäin voimakas ero yön ja päivän lämpötilojen välillä. Tämä ero maistuu viinissä yhdessä vulkaanisen maaperän kanssa. “Not your average whimpy white wine.” voisi olla erittäin osuva kuvaus tästä viinistä. On huomattavan poikkeuksellista löytää tämän tyylistä viiniä näin edullisesti. Se on melkeinpä laillistettu ryöstö, mutta me emme valita vaan paljastamme näitä löytöjä.

Viinilehti kuvailee viiniä seuraavasti :

Avoin, hersyvän aromikas tuoksu. Siinä on karviaista, herukkaa sekä raparperia. Kuiva maku on eloisa ja seuraa tuoksun aromimaailmaa. Maussa on lisäksi ruutimaista mineraalisuutta sekä vihreää yrttisyyttä. Pirtsakka herukkainen hapokkuus nostaa veden kielelle ja antaa makuun pituutta. Kokonaisuus jättää eloisan herukkaisen ja mineraalisen jälkivaikutelman. 4/5 tähteä ja täydet 2 pistettä hinta-laadusta.

Fiksuviinin asiantuntija Petri Pellinen:

Puhdas, nuori ja raikas runsaan hedelmäinen tuoksu. Maku on kuiva ja alku raikkaan hapokas. Runsaan kypsä maukas hedelmäisyys korostaa tuoksun karviaismarjan ja kypsän hunajamelonin aromeja.

Kokonaisuutena maukas ja tasapainoinen sekä monikäyttöinen viini. Maukas hedelmäisyys sekä raikas hapokkuus avittaa viiniä ruokakumppaniksi ja näin joulun lähestyessä joulupöydän graavi- sekä savukalat ovat oikein maukkaita tämän Sauvignon Blancin kera. Reilun kahdentoista euron hinnalla saa varsin hyvin tehdyn ja rahanarvoisen viinin ja tällaisesta joutuukin usein maksamaan 16–17€ verran.

89/ 100 p.

Viinikaverin vinkki:

Osta tätä viiniä 3-6 pulloa joulun odotukseen/joulupöytään. Erityisesti jouluiset alkuroat tarvitsevat valkoviiniltä runkoa ja tässä viinissä on sitä tarjolla. Tarjoile viileänä, muttei kylmänä.