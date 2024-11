Mielipide: Vesilaitosten huoltovarmuus edellyttää osaamista ja rahaa

Vesihuoltolain uudistuksessa keskustelu on pyörinyt yksityistämisen ympärillä. Keskustelu on auttanut ymmärtämään, että vesihuolto on kuntalaisten välttämätön ja kriittinen peruspalvelu, eikä sen päämääränä ole tuottaa voittoa omistajilleen. Vesihuoltolaitosten tehtävänä on tarjota puhdasta ja raikasta vettä siitä maksaville kuntalaisille. Myös jätevedet tulee puhdistaa asianmukaisesti ja luontoa kunnioittaen. Vesihuoltoa ei pidä yksityistää.

Vähemmälle keskustelussa on jäänyt monien vesilaitosten ahdinko. Henkilöstöä ja rahaa on liian vähän. Fiksu vesilaitospäättäjä rakentaa kuntien rajat ylittävää yhteistyötä – osaamista ja laitteistoja voidaan hyödyntää yli kuntarajojen. Jokaisella kunnalla ei välttämättä tarvitse olla omaa vesilaitosta. On oltava rohkeutta yhdistyä naapurikunnan laitoksen kanssa, jos omat rahkeet eivät riitä. Tätä on toistaiseksi nähty harmillisen vähän.

Tarvitsemme myös vesimaksujen korotuksia. Asiaa, johon osa kuntapäättäjistä suhtautuu vuosi vuoden perään väistellen tai jopa vaieten. On helppo olla mukava ja saada ääniä, kun ei tarvitse tehdä ikäviä päätöksiä. Kerättyjen vesimaksujen on oltava sellaisella tasolla, että vesilaitos pystyy hallitsemaan riskit ja lyhentämään korjausvelkaa. Kuntalaisilta kerätyt vesimaksutulot tulee kohdistaa vesihuoltoon – verkostojen korjaamiseen ja huoltovarmuuden parantamiseen, ei kunnan muiden menojen kattamiseen.

Ruususen unen aika on ohi.

Riku Vahala

Toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys

+358 50 588 4237

riku.vahala@vvy.fi