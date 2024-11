Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi apurahoja 138 tutkijalle – tuki yhteensä yli 2,3 miljoonaa euroa

”Hakemukset olivat ilahduttavan korkeatasoisia, ja niitä tuli paljon sekä työtään aloittelevilta että pitkälle edenneiltä tutkijoilta. Tämä osoittaa, että lääketieteellinen tutkimus kiinnostaa lääkäreitä työuran eri vaiheissa”, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Katriina Aalto-Setälä.

Suomen Lääketieteen Säätiö myönsi viisi tutkimusryhmän perustajan apurahaa, jotka ovat suuruudeltaan 155 000–200 000 euroa. Niillä etsitään ratkaisuja muun muassa lihavuuden hoitoon ja tutkitaan köyhtyvää mikrobistoa kroonisten sairauksien taustalla.

”Nämä apurahat mahdollistavat lääkäreille päätoimisen keskittymisen tutkimustyöhön 18 kuukaudeksi. Uskomme, että projekteista karttuu paljon hyödyllistä tietoa, joka vie suomalaista lääketiedettä eteenpäin”, Aalto-Setälä sanoo.

Tekoälystä apua psykiatrien työhön

Säätiö jakoi 50 000 euron apurahat viidelle uudelle tutkimusavaukselle. Ne on tarkoitettu tieteellisesti merkittävään korkean riskin tutkimukseen.

Yksi apurahan saaneista on lääketieteen tohtori Johannes Lieslehto. Hän tutkii, voisiko tekoäly helpottaa psykiatrien työtä: miten sitä pystyttäisiin hyödyntämään lääkehoidon valitsemisessa potilaille ja tiivistelmien tekemisessä lääkärinlausunnoista. Psykiatreista on Suomessa pula, ja monet alan erikoislääkäreistä ovat eläköitymässä lähivuosina. On siis erityisen hienoa, että alalla on myös uutta innovatiivista tutkimusta.

”Hyödynnämme pohjoismaisia rekisteriaineistoja ja koulutamme tekoälyä ennustamaan, mistä lääkityksestä psykoosipotilas tulisi todennäköisemmin hyötymään. Taustalla on se, että psykiatristen lääkehoitojen valinta tapahtuu usein yrityksen ja erehdyksen kautta”, Lieslehto kertoo.

Hän pitää apurahoja tieteellisen työn kulmakivenä.

”Suomessa on leikattu tutkimusrahoitusta ja säätiöiden merkitys tutkimustyön tukijoina on kasvanut”, Lieslehto toteaa.

Tekoälyn lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoilla tutkitaan muun muassa sydäninfarktiin johtavia molekyylitason mekanismeja, keliakian pitkäaikaisseurannan parantamista, perinnöllistä rintasyöpäalttiutta ja umpilisäkkeen tulehduksen hoitoa. Kaikkiin apurahansaajiin voi tutustua täällä.

Hammaslääkäreiltä hakemuksia ennätysmäärä

Suomen Lääketieteen Säätiö sai vuonna 2024 eniten syöpäsairauksia koskevia hakemuksia. Sydän- ja verisuonisairauksien sekä lastentautien osuus hakemuksista kasvoi hieman, kun taas neurologisten sairauksien osuus laski.

”Apurahahakemukset heijastelevat suomalaisen väestön muutoksia. Tiedämme esimerkiksi, että väestö ikääntyy ja riski sairastua syöpään kasvaa iän myötä. Uraauurtavaa tutkimusta ja ymmärrystä syöpien mekanismeista tarvitaan uusien, innovatiivisten hoitojen kehittämiseksi”, Aalto-Setälä sanoo.

Vuodesta 2022 lähtien Suomen Lääketieteen Säätiö on myöntänyt apurahoja myös hammaslääketieteen lisensiaateille ja tohtoreille. Hakemuksia hammaslääketieteen tutkimukseen tuli 37 kappaletta, mikä on ennätysmäärä.

”Olemme erittäin iloisia, että kaiken kaikkiaan hyvätasoisia hakemuksia on tullut runsaasti. Tehtävämme on tukea kotimaista lääketiedettä kaikilla aloilla. Apurahat paikkaavat osaltaan aukkoa, joka kliinisen tutkimuksen rahoitukseen on syntynyt Suomessa kymmenen viime vuoden aikana. Toivomme kuitenkin, että julkiset resurssit saadaan pian kestävälle tasolle. Vain siten varmistetaan, että Suomesta löytyy tasokasta lääketieteen osaamista jatkossakin”, Aalto-Setälä toteaa.

Suomen Lääketieteen Säätiö on tukenut tutkimusta yli 20 miljoonalla eurolla kymmenen viime vuoden aikana. Säätiön on perustanut vuonna 1960 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Vuoden 2024 apurahat luokittain

Apuraha Apurahan suuruus Jaetut apurahat yhteensä Apurahan saaneiden määrä Uudet tutkimusavaukset -apuraha 50 000 € 250 000 € 5 kpl Tutkimusryhmän perustajan apuraha 155 000–200 000 € 900 000 € 5 kpl Palaavan tutkijan apuraha 50 000 € 150 000 € 3 kpl 24 kuukauden tutkimusapuraha 60 000 € 60 000 € 1 kpl 12 kuukauden tutkimusapuraha 27 000–30 000 € 369 000 € 13 kpl 6 kuukauden tutkimusapuraha 13 500–15 000 € 283 500 € 20 kpl Kannustusapuraha 5 000 € 180 000 € 34 kpl Eka-apuraha 2 500 € 142 500 € 57 kpl Yhteensä 2 325 000 € 138 kpl

Lisäksi Suomen Lääketieteen Säätiö jakoi muun muassa lääketieteen opetuksen apurahoja, post doc -apurahoja sekä tunnustuspalkintoja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim myönsi 190 000 euron edestä 5 000 euron suuruisia kannustusapurahoja väitöskirjaansa valmisteleville ja tutkijanuraansa aloitteleville lääkäreille. Apurahan sai 38 nuorta tutkijaa.

Vuoden 2024 apurahahakemukset luokiteltuna

Sairausryhmä* 2024 kpl 2024 % 2023 kpl 2023 % Syöpäsairaudet 147 17 147 16 Lastentaudit 93 11 93 10 Neurologiset sairaudet 92 11 100 11 Sydän- ja verisuonisairaudet 92 11 87 10 Naistentaudit ja synnytys 62 7 68 8 Muut sisätaudit 62 7 62 7 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja -vammat 53 6 73 8 Terveyden edistäminen, th:n toimintatavat 45 5 48 5 Hammaslääketiede 37 4 26 3 Tartuntataudit 35 4 48 5 Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 22 3 35 4 Muut 123 14 111 12 Yhteensä hakemuksia 863 898

* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten lastentaudit sekä terveyden edistäminen ja terveydenhuollon toimintatavat. Vuonna 2022 yhdeksi kategoriaksi lisättiin hammaslääketiede, sillä apurahoja voidaan nyt hakea myös hammaslääketieteen alan tutkimuksiin.