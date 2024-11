Helsingissä on kypsynyt historiallinen 10-vuotias viski

The Helsinki Distilling Company on sataan vuoteen ensimmäinen tislaamo Helsingissä ja se tunnetaan luovana, käsityötuotteiden korkeaan laatuun keskittyvänä pientislaamona. Yhtiö on voittanut tisleillään merkittäviä kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Suositun Helsinki Dry Ginin valmistuksella aloittanut käsityötislaamo tislasi ja tynnyröi ensimmäiset viskinsä syksyllä 2014. Nyt nämä viskit ovat kypsyneet 10 vuoden ikään ja rajoitetut erät niistä on pullotettu.

Helsinkiläisviskeistä ensimmäinen Helsinki Whiskey Single Malt 10 Years Anniversary Release mallasviski on jo saatavilla Tislaamo-Distillery Bar - tislaamoravintolasta. Seuraava, Helsingin lisäksi myös Pohjoismaiden ensimmäinen 10-vuotias ruisviski Helsinki Whiskey 100 % Rye Malt 10 Years Anniversary Release julkaistiin keskiviikkona 20. marraskuuta.

”10-vuotias helsinkiläisviski on paitsi yksi unelmiemme täyttymys, myös osoitus siitä, että laadukasta viskiä on mahdollista tislata ja kypsyttää myös perinteisten viskintuottajamaiden ulkopuolella. Raaka-aineiden puolesta meidän ei tarvitse tulla takamatkalta. Suomessa on puhdas vilja, vesi ja ilma, ja myös rukiin ja ohran mallastaminen tehdään täällä maailmanmitassa huippulaadulla. Talvi estää kypsytyksen ulkona, mutta me olemme onnekkaita, sillä tislaamomme vieressä sijaitseva viskikellarimme on myös ainutlaatuinen”, iloitsee Master Distiller Mikko Mykkänen ja lisää: ”Uskon, että kymppivuotiaat helsinkiläiset ja muutkin suomalaiset tuplanumeroiset viskit avaavat suomalaisille viskintuottajille ihan uudenlaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia.”

Käsityötislaamolle viskin kypsyttäminen kymmenvuotiaaksi ei ole itsestäänselvyys. Raaka-aineiden ja tislauslaitteiston lisäksi viski vaatii myös optimaalisen kypsytysympäristön ja arvokkaat tammitynnyritkin vaativat jatkuvaa huolenpitoa.

”Emme olisi Mikon kanssa kymmenen vuotta sitten ensimmäistä ruisviskitynnyriä täyttäessämme voineet kuvitella, että juoma kerkeäisi täyttämään tasavuosia. Monet tuon ajan tynnyrit maistettiin, myytiin ja pullotettiin heti kuin mahdollista, sillä tarvitsimme rahoitusta tekemiseemme. Ensimmäiset kymppivuotiserämme ovatkin pieniä, mutta niistä riittää oman Tislaamo-baarimme lisäksi myös valittuihin ravintoloihin. Ensi vuoden alussa pyrimme saamaan pienen määrän myös Alkon tilausvalikoimaan”, kertoo helsinkiläistislaamon Master Blender Kai Kilpinen ja jatkaa:

”10-vuotiaissa viskeissä on voimakas ja kehittynyt makuprofiili, jonka pitkä kypsytys tuo tullessaan. Tammisuus täydentää kuivattuja hedelmiä, kaakaopapua ja hienostunutta yrttisyyttä. Ne edustavat hyvin The Helsinki Distilling Companyn viskien tuttua makumaailmaa. Uskon, että nämä tulevat yllättämään myös kansainväliset viskinystävät.”

Helsingin gastrokulttuurin ytimessä, Kalasataman Teurastamolla vuodesta 2013 lähtien toiminut The Helsinki Distilling Company voittanut tisleillään kilpailuja Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Tislaajamestari Mikko Mykkänen on myös nimetty Destille Berlin -tapahtumassa Euroopan innovatiivisimmaksi tislaajaksi.