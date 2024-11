Yrittäjyyteen perustuva omalääkärimalli käynnistyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella joulukuussa

— Tavoitteenamme on laajentaa omalääkärimallia nopeasti uusilla omalääkäreillä, kertoo palvelualuejohtaja Markus Paananen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen uudessa omalääkärimallissa lääkärit työskentelevät ammatinharjoittajina eli yrittäjinä. He eivät ole virkasuhteessa hyvinvointialueeseen, vaan tarjoavat yleislääkärin vastaanottopalvelut vastuuväestölleen hyvinvointialueen kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti. Omalääkäri sitoutuu huolehtimaan vastuuväestöön kuuluvien asukkaiden hyvästä hoidosta ja hoitoon pääsystä.

Omalääkärin työparina työskentelee omahoitaja. Työpari voi suunnitella työtään joustavasti. Työparin käytössä ovat samat työkalut, tutkimukset ja palvelut kuin kaikilla hyvinvointialueen terveysasemilla.

Omalääkärimallin tavoitteena parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta

Ensimmäiselle omalääkärille osoitetaan vastuuväestö Kalajärven terveysaseman alueen asukkaista. Omalääkärin väestöön ei voi tässä vaiheessa itse ilmoittautua, eikä asukkaiden tarvitse olla asiasta yhteydessä terveysasemalle. Asukas saa tiedon mahdollisesta omalääkäristään asioidessaan terveysasemalla seuraavan kerran. Jos omalääkärin vastuuväestöön hakeutuminen tulee myöhemmin mahdolliseksi, siitä tiedotetaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Jos asukas ei halua kuulua omalääkärin vastuuväestöön, hän voi jatkaa terveysaseman asiakkaana kuten ennenkin.

Omalääkärin vastuuväestöön kuuluvan asukkaan asiakasmaksut ovat kaikilta osin samat kuin muidenkin asukkaiden. Asukkaalle ei siis tule mitään lisäkustannuksia omalääkärin vastuuväestöön kuulumisesta.

Omalääkärimallin tarkoituksena on parantaa hoidon saatavuutta ja jatkuvuutta sekä kokeilla uutta tapaa järjestää yleislääkärin vastaanottopalvelut asukkaille. Mallia on kehitetty vuodesta 2023 alkaen, ja valmistelun yhteydessä on tehty laaja selvitystyö muun muassa mallin oikeudellisista edellytyksistä.

— Olen ylpeä pioneerityöstämme ammatinharjoittajamallin kehittämisessä. Tämä on täysin uudenlainen tapa tuottaa omalääkäripalveluja. Mallin avulla on mahdollista parantaa hoidon jatkuvuutta ja saatavuutta, kertoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.