Vettori jatkaa ympärivuorokautista sairaalatoimintaa – päivystysajat muuttuvat

Eläinsairaala Vettorin päivystys palvelee 1.1.2025 alkaen joka päivä kello 8–23. Päivystysaikojen ulkopuolella eli yöaikaan, Vettorissa toimii eläinsairaala, joka hoitaa jo sisään otettuja potilaita. Sairaalaosastolla voidaan tarjota jatkuvaa seurantaa ja hoitoa ympärivuorokautisesti niille potilaille, jotka ovat tulleet sairaalaan ennen klo 23 illalla.

Muutokset johtuvat Vettorin ja Turun seudun välisen päivystyssopimuksen ja sen myötä päivystysvelvollisuuden päättymisestä. Paikalla on vähemmän henkilöstöä, ja toiminta on suunniteltu resurssien mukaisesti.

- Vaikka päivystysaikamme supistuvat, päädyimme pitämään sairaalaosaston koko yön auki. Haluamme tarjota Varsinais-Suomen alueella sairaalatasoista hoitoa ympäri vuorokauden. Valitettavasti resurssimme eivät kuitenkaan riitä vastaanottamaan potilaita sisään yöaikaan verkostomme ulkopuolisista yksiköistä, Vettorin sairaalan johtaja, eläinlääkäri Jenni Eloluoto toteaa.

Vettorin uusi toimintamalli mahdollistaa sen, että sairaalatasoista hoitoa vaativien potilaiden hoito on edelleen mahdollista Turun seudulla myös yöaikaan. Lisäksi toimintamalli varmistaa mm. vaativien kirurgisten toimenpiteiden (mm. keinonivel- ja selkäleikkaukset) jälkeisen osastohoidon. Sairaalahoitoa vaativien potilaiden tulee olla kirjattuna sisään sairaalaan ennen päivystyksen sulkeutumista.

Sulkemisajan (klo 23) jälkeen lähin sairaalatasoinen päivystys löytyy Espoon Eläinsairaalasta, Eläinsairaala Evidensia Tammistosta Vantaalta ja Eläinsairaala Veteristä Tampereelta. Esimerkiksi monenlaiset myrkytykset, vakavat infektiot, neurologiset häiriöt ja kroonisten sairauksien kriisitilanteet vaativat usein ympärivuorokautista sairaalahoitoa.

Eläimen sairaalahoito edellyttää hyvin varusteltuja tiloja, joissa on tarvittavat monitorointilaitteet mm. jatkuvaan verenpaineen, happikylläisyyden ja sydämen toiminnan seurantaan. Tarkka ja tehokas nestehoito lääkityksineen on myös olennainen osa sairaalahoitoa. Tarvittaessa potilaalle voidaan antaa lisähappea ja tarttuvien tautien tapauksessa potilas pystytään eristämään muista. Sairaalassa on aina paikalla ammattitaitoinen henkilökunta varmistamassa eläimen hyvinvoinnin ja tehokkaan kivunhallinnan. Mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.

Turun seudun asukkailla on mahdollisuus tutustua sairaalaan lauantaina 23.11. klo 11–14. Ohjelmassa on muun muassa hammashuoneen ja leikkaussalin esittely sekä kissaklinikan esittelypiste. Lisäksi perheen pienimmille on tiedossa mikrosirun etsintää sekä mukaan voi ottaa oman pehmolelun, jolle tehdään leikkimielinen terveystarkastus.

Lisätietoja:

Jenni Eloluoto

Eläinlääkäri, Sairaalan johtaja

jenni.eloluoto@evidensia.fi

p. 050 5056 646