Tuulia Hakola-Uusitalo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt valtiotieteen tohtori Tuulia Hakola-Uusitalon Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ylijohtajaksi viisivuotiskaudelle 2025–2029. Hakola-Uusitalo nimitettiin virkaan 1.1.2025–31.12.2029 määräajaksi. Nimitys tehtiin valtioneuvoston istunnossa tänään torstaina 21. marraskuuta.

Hakola-Uusitalo toimii tällä hetkellä VATT:n tutkimusjohtajana ja vt. ylijohtajana. Hän on työskennellyt VATT:ssa lokakuusta 2023.

“VATT:ssa yhdistyvät tieteellinen kunnianhimo ja mielenkiintoiset, talouspolitiikan suunnittelua palvelevat tutkimuskysymykset. On huikeaa olla mukana tutkimustyössä, jota tehdään tutkijoille ainutlaatuisilla rekisteriaineistoilla, ja jonka kehittämisessä VATT on ollut Suomessa eturintamassa jo useita vuosikymmeniä”, sanoo Hakola-Uusitalo.

Hakola-Uusitalo on tehnyt pitkän uran taloustieteen tutkijana ja valtion virkamiehenä. Hän on toiminut monipuolisesti julkisen hallinnon johtotehtävissä. Valtiotieteen tohtoriksi hän väitteli Helsingin yliopistossa kansantaloustieteestä vuonna 2002. Hänen väitöskirjansa koski taloudellisten kannustimien vaikutusta eläkkeelle siirtymisen ajankohtaan.

Pääosin Hakola-Uusitalo on työurallaan suuntautunut suomalaisen vaikutusarvioinnin kehittämiseen valtionhallinnossa. Ennen siirtymistään VATT:iin Hakola-Uusitalo on työskennellyt muun muassa tutkimusjohtajana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (2019–2023), rakenneyksikön päällikkönä valtiovarainministeriössä (2007–2019) sekä johtavana ekonomistina Eläketurvakeskuksessa (2003–2007). Hän on työskennellyt tutkijana myös VATT:ssa (1998–2001).

VATT:n toiminta on Hakola-Uusitalon edellisen VATT-pestin jälkeen laajentunut, kun tutkimuslaitoksen yhteydessä on aloittanut toimintansa Datahuone, joka tuottaa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi nopeaa data-analyysiä.

“Meillä on käsillä mielenkiintoinen haaste, miten nopeatempoisempaan ennakkoarviointiin keskittyvä Datahuone yhteensovitetaan onnistuneesti hyvin toimivaan, lähinnä jälkikäteisarviointia tekevään, akateemisestikin korkeatasoiseen tutkimuslaitokseen”, kertoo Hakola-Uusitalo.

Hakola-Uusitalon tuleva ylijohtajakausi 2025–2029 ajoittuu taloudellisesti monin tavoin niukkaan ajanjaksoon. Uusi ylijohtaja näkee, että VATT:n tutkimusteemojen pitää osua talouspolitiikan suuriin kysymyksiin.

“Mielestäni isossa kuvassa tässä on onnistuttu, vaikka tietopohjaa rakennetaankin yksi pitkäjänteinen projekti kerrallaan ja joskus useiden tutkimusprojektien synnyttämä iso kuva täytyy muodostaa erikseen. Uusia tutkimusaluevaltauksia olisi tietysti kiva tehdä, mutta tätä rajoittavat resurssien niukkuus ja tarve rakentaa tutkimusosaamista pitkäjänteisesti.”

