Närpiön Vihanneksella iso rooli kotouttamistyössä

Närpiön Vihanneksen ja sen viljelijöiden työntekijöissä on paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Kotikielenä heillä saattaa olla vaikka vietnam tai ukraina. He tekevät pitkiä työuria, vaikka mediassa on raportoitu joistakin epäkohdista yksittäisillä toimijoilla kasvihuonealalla.

”Me emme hyväksy minkään tyyppistä ihmisten hyväksikäyttöä. Meillä ei työoloihin tai palkkaukseen liittyviä epäkohtia ole. Sitä meillä ovat varmistamassa esimiehet, työnjohtajat, kollegat, viranomaiset ja sertifioinnit auditointeineen. Meillä ollaan töissä pitkään, monella on yli 10 vuoden työuria”, Närpiön Vihanneksen myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström kertoo.



”Närpiön Vihanneksen osuuskunnan kaikki viljelijät kuuluvat GLOBALG.A.P. -tuoteturvallisuussertifikaatin piiriin. Kansainvälinen sertifikaatti edellyttää, että vihannesviljelmillä noudatetaan yleisesti sovittuja hyviä maatalouskäytäntöjä. Närpiön Vihannes on sitoutunut sen lisäosaan nimeltä GRASP. Se kohdistaa huomion työntekijöiden terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, työoloihin ja työntekijän oikeuksiin ja edellyttää yritykseltä toimenpiteitä niiden toteutumiseksi”, kertoo Närpiön Vihanneksella GLOBALG.A.P.- ja GRASP- asiantuntijana toimiva Theresa Stenfors.



”Joka vuosi kaikki viljelijät tarkastetaan sisäisin auditoinnein. Lisäksi viljelijöistä 20 % satunnaistarkastetaan vuosittain. Tarkastukset tekee ulkopuolinen auditoija. On noudatettava sertifikaatin edellyttämiä vaatimuksia sekä tietenkin toimia Suomen työlainsäädännön mukaan”, lisää Theresa.

GRASP koskee kaikkia Närpiön Vihanneksen viljelijöiden noin 370 työntekijää ja noin 100 pakkaamotyöntekijää.



Närpiön Vihanneksen viljelypäällikkö Mikael Dahlqvist on joka päivä käytännön tekemisissä kasvihuoneella työskentelevien kanssa.



Hän kertoo ”Monikielisyys on merkittävä vahvuus työyhteisössämme. Ruotsi toimii yhtenä keskeisenä työkielenä, ja sen oppiminen tapahtuu työn ohessa luontevasti. Hyvä kielitaito avaa ovia monenlaisiin tehtäviin ruokaketjun eri vaiheissa, esimerkiksi logistiikassa ja kuljetuksissa. Lisäksi kielitaidon vahvistuminen antaa valmiuksia siirtyä myös muille aloille, kuten esimerkiksi hoivatyöhön. Työyhteisössämme tuetaan jokaisen ammatillista kasvua ja kehittymistä, mikä luo pohjan pitkän aikavälin menestykselle.”

GLOBALG.A.P.:n ja GRASP:n lisäksi Närpiön Vihanneksen pakkaamolla on ympäristösertifikaatti ISO 14001 ja elintarviketurvallisuusstandardi ISO 22000.