Ammattiliitto Pron uusi puheenjohtaja on Niko Simola

Ammattiliitto Pron julkisen sektorin johtaja Niko Simola on liiton uusi puheenjohtaja. Pron edustajisto valitsi puheenjohtajan tänään syyskokouksessaan.

50-vuotias Simola on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Pron julkisen sektorin johtajana hän on johtanut sektorinsa sopimus- ja neuvottelutoimintaa muun muassa valtion- ja yliopistojen sopimusaloilla. Lisäksi hänen on vastannut Pron yhdistystoiminnan kehittämisestä ja aluetoiminnasta.

Ehdolla Pron puheenjohtajaksi olivat myös Pron hallituksen 1. varapuheenjohtaja Pasi Heikkinen, Pron edustajiston 1. varapuheenjohtaja Juha Kinnunen, Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen ja sosiaalidemokraattisten puolueiden ja ammattiliittojen pohjoismaisen yhteistyökomitean Samakin pääsihteeri Antti Rinne.

Puheenjohtajavaalin toinen kierros käytiin Simolan ja Mäkysen välillä. Äänistä Simola sai 51 ja Mäkynen 48.

Tämän syksyn työmarkkinaneuvotteluihin Simola peräänkuuluttaa työntekijöiden aseman parantamista.

-Suomalainen yhteiskunta ei menesty työntekijöiden ehtoja ja työelämää heikentämällä. Ostovoimaa ja työehtoja olisi tällä kierroksella syytä parantaa ilman kaikille osapuolille haitallisia työtaisteluja. Pallo asiassa on pitkälti työnantajilla, Simola toteaa.

