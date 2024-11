SDP:n Eloranta: Suomen on herättävä kasvavaan yksinäisyysongelmaan

- Heräsin yksinäisyysongelman laajuuteen ja vaikutuksiin joitain vuosia sitten, kun kuulin professori Niina Junttilaa siitä kuinka haavoittavaa yksinäisyys ja ulossulkeminen ovat. Selvisi, että meillä on selkeä tarve sille, että yksinäisyyden vähentämisen työtä tulisi johtaa strategisesti ja yhtenäisemmin. Tämän innoittamana perustimme eduskuntaan epävirallisen yli puoluerajojen toimivan ryhmän asian edistämiseksi. Nyt työ on tuottanut tulosta ja olemme kattavan asiantuntijajoukon kanssa saaneet valmiiksi kattavan Osallistujien Suomi -toimenpideohjelman, Eloranta kertoo.

Eduskunnan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmän asiantuntijajäsenineen viime perjantaina julkaiseman kansallisen Osallistujien Suomi -toimenpideohjelman tarkoituksena on yksinäisyyden vähentäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen laajasti koko maassa. Ohjelma sisältää 21 konkreettista toimenpidettä, jotka kohdentuvat yksilöille, perheille ja lähiverkostoille, julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille sekä kansalaisyhteiskunnalle. Ohjelma luovutettiin myös pääministeri Petteri Orpolle.

- Yksinäisyys aiheuttaa haittaa sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle. Yhä kasvavana ilmiönä yksinäisyys aiheuttaa sekä inhimillisiä että yhteiskunnallisia, myös rahassa laskettavia, kustannuksia.Toistuvasti yksinäiset kokevat sekä mielenterveytensä että fyysisen toimintakykynsä muita huonommaksi. He käyvät muita useammin lääkärissä ja heillä on enemmän ja pidempiä sairaalahoitojaksoja. Hollannissa yksinäisyyden on katsottu aiheuttavan jopa 8,1 prosenttia kaikista terveystoimen kustannuksista. Britanniassa on laskettu, että yksinäisyys maksaa vuodessa 10.000 puntaa per yksinäinen ihminen. Suomen lukemat eivät vielä ole selvillä, mutta todennäköisesti ne ovat samansuuntaiset. On selvää, ettei meillä ole inhimillisestä eikä taloudenkaan näkökulmasta varaa yksinäisyyteen, Eloranta painottaa.

- Toivon, että toimenpideohjelma herättää niin maamme hallituksen kuin koko suomalaisen yhteiskunnan työhön yksinäisyyden vähentämiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan meitä kaikkia ja strategista pitkäjänteistä työtä. Nyt on aika, että myös maan hallitus tarttuu yksinäisyyden ongelmaan, Eloranta toteaa.