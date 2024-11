Petteri Lampinen on Metsästäjäliiton uusi puheenjohtaja

Everstiluutnantti Petteri Lampinen Suur-Savon piiristä on valittu Metsästäjäliiton uudeksi puheenjohtajaksi järjestön syysliittokokouksessa torstaina 21.11.2024 Tampereella. Hänen mukaansa Metsästäjäliiton tulee keskittyä jatkossa toimimaan paremmin yhdessä.

"Aivan keskeisiä teemoja kaudellani tulee olemaan edelleen metsästäjien edunvalvonta: sen tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen päätöksentekijöiden ja säädösvalmistelijoiden suuntaan. Toinen, ehkä jopa vielä tärkeämpi asia jäsenistölle on yhdessä tekemisen tukeminen ja kasvattaminen. Meidän on tunnettava toisemme, on kyse sitten seura- piiri- tai yksilötasosta. Vain yhdessä tehden päästään tuloksiin. Edunvalvontaan kuuluu myös, että meillä on erilaisia näkemyksiä. Niitä pitää kuulla ja yhdessä hakea sitten parhaat ratkaisut", sanoo Lampinen.

Metsästäjäliiton puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Lampisen äänimäärä oli 19. Varapuheenjohtajana jatkava Ilkka Mäkelä sai äänestyksessä 18 ääntä.

Liiton hallitukseen uusia toimijoita



Metsästäjäliiton hallituksen jäsenistä puolet on vuorovuosin erovuorossa. Hallitukseen valittiin lukuisia uusia henkilöitä.

Erovuoroisten tilalle valittiin seuraavat henkilöt Metsästäjäliiton eri piireistä:

Erja Pekkala (varajäsen Kimmo Rintanen), Pohjanmaa

Harri Käsmä (varajäsen Juhani Voutilainen), Kainuu

Ahti Lukkaroinen (varajäsen Kimmo Salo), Etelä-Häme

Juha Kuusisto (varajäsen Timo Mäkelä), Satakunta

Tapani Koskela (varajäsen Rauno Pekkala), Uusimaa

Kimmo Kolehmainen (varajäsen Ari Teittinen), Suur-Savo

Veijo Turpeinen (varajäsen Heikki Taskinen), Keski-Suomi

Sören Finne (varajäsen Mats Tuomela), Svenska Österbotten



Hallitukseen valittiin myös toiminnasta pois jättäytyneiden henkilöiden tilalle yhdeksi vuodeksi seuraavat henkilöt:

Pekka Julkusen tilalle Arto Nykänen, Pohjois-Savo

Sinikka Uusitalon tilalle Anne Tölli, Keskipohja

Hallituksessa jatkavat seuraavat vuosi sitten valitut henkilöt:

Pentti Koli (varajäsen Pauli Nyström), Pohjois-Häme

Pasi Parviainen (varajäsen Ilkka Jokinen), Pohjois-Karjala

Veikko Piuva (varajäsen Kalevi Korhonen), Lappi

Marko Laine (varajäsen Kimmo Suominen), Varsinais-Suomi

Toni Penttinen (varajäsen Kai Korpi), Kymi

Mikko Äijälä (varajäsen Ari Haataja), Oulu

Liittokokoukselta suurpetojen metsästystä tukeva julkilausuma



Syysliittokokouksen jäsenistön päätöksellä Metsästäjäliitto edellyttää toimia suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Metsästäjäliiton mukaan maassamme tarvitaan suurpetolainsäädännön ja -hallinnon pikaista kehittämistä suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi. Ilveksen ja suden lumijälkilaskentoja tulee toteuttaa suurpetojen kanta-arvioinnin kehittämiseksi.

Lisäksi Luonnonvarakeskukselle on varattava riittävä rahoitus luotettavien suurpetojen kanta-arvioiden tuottamiseen esimerkiksi kattavan DNA-näytemäärän käsittelemiseksi. Tuotettu suurpetotieto on oltava avoimesti suuren yleisön ja tutkijoiden käytettävissä. Suurpetojen jälkihavainnoinnista ja DNA-näytekeruusta tulee ryhtyä maksamaan kulukorvausta.

Metsästäjäliitto huomioi syysliittokokouksessa luottamushenkilöitä

Syysliittokokous kutsui liiton kunniajäseniksi Pekka Julkusen Pohjois-Savon piiristä ja Bo-Krister Lindholmin Uudenmaan piiristä.



Metsästäjäliiton kultainen ansiomerkki laakerinlehvin myönnettiin seuraaville luottamushenkilöille:



Tuomas Hallenberg

Jukka Hautala

Harri Käsmä



Metsästäjäliiton kultainen ansiomerkki myönnettiin seuraaville luottamushenkilöille:

Petteri Lampinen

Kimmo Salo

Ari Teittinen

Veijo Turpeinen

Mikko Äijälä



Metsästäjäliiton hopeinen ansiomerkki myönnettiin seuraaville luottamushenkilöille:

Sören Finne

Ari Haataja

Jyrki Koivusalo

Pentti Koli

Marko Laine

Jari Nikko

Toni Penttinen

Juho Prittinen

Kimmo Suominen



Lisäksi syysliittokokouksessa luovutettiin Euroopan metsästäjien etujärjestön FACE:n Diana Award of Merit -ansiomitali Tuomas Hallenbergille. Tunnustus on ensimmäinen Suomeen tullut FACE:n kunniamitali. Hallenberg toimi Metsästäjäliiton puheenjohtajana 2017-2024.