Rauma palkittiin 20.11.2024 Elinvoimainen Satakunta-tilaisuudessa Merikarvialla erinomaisesta elinvoimatyöstään - työpajoissa suunniteltiin elinvoimatyön tiivistämisen muotoja koko Satakunnassa - nyt tehdään isommin ja enemmän!

Rauman kaupunki sai eilen 20.11.2024 Satakunnan vuoden 2024 yrittäjäaktiivisin kunta-palkinnon Merikarvialla. Palkinto myönnettiin Raumalle tunnustuksena merkittävistä panostuksista elinvoiman vahvistamiseen ja yritysmyönteiseen päätöksentekoon sekä aktiivisesta vuorovaikutuksesta paikallisten yrittäjien kanssa. Palkinnon myönsi Satakunnan Yrittäjät tätä tarkoitusta varten luodun kyselyn ja mittariston perusteella.

Vahvat panostukset elinkeinoelämään ja vetovoimaisuuteen sekä yrittäjyyskasvatukseen kantavat runsasta hedelmää

Raumalla sataman laajennus ja Lakarin logistiikka-alueen kehittäminen avaavat alueelle uusia investointimahdollisuuksia. Myös kaupunkikeskustan kehittämiseen on Raumalla tehty miljoonaluokan satsauksia. Tästä esimerkki on Rauman Keskuspuistoon rakennettava jääpuisto. Myös matkailua on edistetty vahvasti ja yhteyttä on otettu yli 1200 yritykseen pelkästään tänä vuonna. Yritysvaikutusten arvioinnista kaupungin päätöksenteosta on tullut tapa ja kaupunkistrategiassa on asetettu mittarit elinvoimatyön kehittämiseksi. Rauman Yrittäjien paikallisyhdistyksen ja Rauman kaupungin välinen vuorovaikutus on hyvää, ja molemmat osapuolet kokevat tekevänsä osansa alueen elinvoiman kehittämiseksi. Rauma satsaa vahvasti myös nuorten hyvinvointiin ja yrittäjyyskasvatukseen. Pitsikaupungin kesäyrittäjäohjelma on tästä hyvä esimerkki, siinä nuoret saavat mahdollisuuden toteuttaa omia yritysideoitaan kaupungin tukemana. Kaupunki myös järjestää nuorille ilmaisia tapahtumia.

Kaupungin monipuolinen ja vahva elinkeinorakenne parantaa sekä kaupungin että yritysten kykyä selvitä isoistakin suhdannevaihteluista. Tämä on näyttäytynyt erityisesti näiden viimeisten epävarmojen vuosien aikana Rauman seudun yrittäjien ja yritysten positiivisina odotuksina sekä toteutuneina investointeina, toteaa Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela tyytyväisenä.

Merikarvian työpajoissa suunniteltiin yhteistyön tiivistämistä koko Satakunnassa - nyt tehdään isommin ja enemmän

Merikarvian Työpajoissa pohdittiin sitä, miten maakunnan voimat voidaan yhdistää aikaisempaa vahvemmin myös elinvoimatyössä. Keskustelujen aikana nimittäin huomattiin, että kunnissa tehdään todella vahvaa elinvoimatyötä Rauman lisäksi myös muissa alueen kunnissa - sen muodot toki vaihtelevat kunnan erityispiirteiden mukaan. Kun missään ei kerran pyöritellä peukaloita, todettiin, että yhteistyötä tiivistämällä voidaan tätä työtä tehdä isommin ja enemmän koko Satakunnassa.

Keskusteluissa käsiteltiin sekä ylätason teemoja, että konkreettisia käytännnön haasteita. Tekeillä on nyt tehokkaita suunnitelmia, joiden avulla Rauman kaupungin lisäksi koko Satakunnan kaikkien kuntien parhaat käytänteet saadaan hyödynnettyä alueen yhteiseksi hyväksi.

Ilkka Halava toi keskusteluun raikkaita näkemyksiä tekoälyn aiheuttamista muutoksista tässä teemassa. Hän on toiminut yksityisen ja julkisen sektorin kehittämishankkeissa jo 30 vuotta ja loi visioita tulevaisuudesta tekoälyn hyödyntämisestä keskustelun pohjaksi. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä todettiin yhteistuumin tärkeimmäksi asiaksi ja tähän työhön löytyy konkreettisia työkaluja. Suorat kontaktit kaikenkokoisiin yrityksiin ja säännöllisyys kaikessa yhteistyössä toimivat varmasti, todettiin. Kehittämistyö yhdistetään Satakuntaliiton maakuntaohjelman tekoon ja lisäksi vuodenvaihteen jälkeen voimaan astuva TE-palvelu-uudistus antavat hyviä eväitä yhteistyön tiivistämiseen kaikkien elinvoimaa kehittävien tahojen välillä.

Satakunnan Yrittäjät

Nina-Mari Turpela | Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja | 040 077 1914

| Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja | 040 077 1914 Kari Varis | Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö | 050 374 0965

Rauman kaupunki

Esko Poikela | kaupunginjohtaja | 044 403 7860

| kaupunginjohtaja | 044 403 7860 Satu Saarinen | kaupunkikehitysjohtaja | 044 403 7931

| kaupunkikehitysjohtaja | 044 403 7931 Kalle Leppikorpi | kaupunginhallituksen puheenjohtaja | 044 793 3004

Samassa tilaisuudessa Merikarvia esitteli uuden videon, joka on hyvä esimerkki konkreettisesta elinvoimatyöstä ja sen tuloksista. Voit katsoa sen täältä: https://www.youtube.com/watch?v=pppC_MH2y3I