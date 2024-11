Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Storbötet 2 -tuulivoimaprojektin YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Vireillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto ei sisälly YVA-menettelyyn, sillä sähkönsiirtoon ei tule muutoksia ja siihen on jo rakennuslupa. Arviointiohjelmassa vaihtoehtoina on esitetty hankkeen toteuttamatta jättämisen lisäksi yksi vaihtoehto. Hankkeen tavoitteena on edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. YVA-menettelyn rinnalla päivitetään myös voimassa oleva osayleiskaava.

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle arviointiohjelmaa koskevassa kuulemisessa yhteensä 24 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Kuulemisessa saatiin kannanottoja erityisesti hankkeen potentiaalisista melu- ja välkevaikutuksista sekä vaikutuksista maisemaan ja linnustoon. Myös yhteisvaikutusten arvioinnin tärkeyttä korostettiin, sillä lähialueelle rakennetaan ja on suunnitteilla useita tuulivoimahankkeita. ELY-keskus edellyttää hankkeen arviointimenettelyn edetessä huomioimaan ohjelmavaiheen aikana saatu palaute.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/storbotet2-tuulivoima-YVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.