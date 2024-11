Uusi videosarja esittelee kansainvälisiä rekrytointeja Satakunnassa

Kampanja keskittyy sosiaaliseen mediaan ja hyödyntää videoita, joissa kansainväliset osaajat jakavat kokemuksiaan elämästään Satakunnassa. Videot tarjoavat katsauksen työhön ja elämään maakunnassamme. Myös paikalliset työnantajat jakavat kokemuksiaan kansainvälisten osaajien työllistämisestä.

– Satakunnan väestö vähenee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen 2045 mennessä arviolta 17 000 hengellä. Väestön vähenemistä loiventaa työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto ja tulijoiden kotoutuminen Satakuntaan, kertoo kehittämisasiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi Satakunnan ELY-keskuksesta.

Videokampanjalla pyritäänkin vahvistamaan positiivista mielikuvaa Satakunnasta ja lisäämään alueen vahvuuksien ja palveluiden tunnettuutta. Lisäksi tarjotaan tietoa hyvistä kokemuksista työnantajille, jotka harkitsevat kansainvälisten osaajien palkkaamista.

Kampanjalla markkinoidaan myös Work & Study in West Coast Finland -sivustoa, jolle on koottu tietoa ja palveluja Satakuntaan muuttoa harkitseville kansainvälisille osaajille ja heidän työllistämisestään kiinnostuneille työnantajille.

Kampanjan kohderyhmiä ovat erityisesti Satakunnassa jo asuvat maahanmuuttajat, paikalliset työnantajat sekä maahanmuuttajat, jotka tällä hetkellä asuvat Suomessa kasvukeskuksissa ja harkitsevat muuttoa muualle, esimerkiksi Satakuntaan.

Kampanja toteutetaan marras-joulukuussa 2024.

Kansainvälistä rekrytointia on edistetty lukuisilla toimilla vuonna 2024

Videot ja Work & Study in West Coast Finland -sivusto on toteutettu yhteistyössä Satakunnan ELY-keskuksen, Satakunnan TE-palveluiden, Satakuntaliiton, SAMKin, WinNovan sekä Huittisten, Porin ja Rauman kaupunkien kanssa. Videokampanja, jonka rahoitus on saatu Pohjois-Savon ELY-keskuksesta, on osa Work in Finlandin ja Talent Boost -toimenpideohjelman alueellista toteutusta.

Samat toimijat ovat toteuttaneet Satakunnassa vuoden 2024 aikana lukuisia kansainvälistä rekrytointia tukevia toimenpiteitä alueellisella määrärahalla, osana Talent Boost -ohjelmaa.

– Työnantajille on esimerkiksi tarjottu valmennusta kansainvälisistä rekrytoinneista ja kansainvälisille osaajille järjestetty englanninkielinen työllistymistä tukeva valmennus. Lisäksi työnantajia ja kansainvälisiä osaajia on kohtautettu tilaisuuksissa eri puolilla Satakuntaa. Käynnissä on ollut myös markkinointikampanjoita kansainvälisestä rekrytoinnista, Juha-Pekka Kallioniemi listaa.

Tutustu kansainvälisten osaajien ja heitä palkanneiden työnantajien tarinoihin: https://workandstudyinwestcoastfinland.fi/tarinat