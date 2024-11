Otava on vuoden perheyritys 2024

Vuoden perheyritys -palkinnolla Perheyritysten liitto haluaa korostaa perheen merkitystä yrityksen menestyksen taustalla. ”Otava edustaa perheyritystä, joka yhdistää vahvan perinteen innovatiiviseen tulevaisuuden visioon ja vastuullisuuteen”, sanoo Perheyritysten liiton hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala.

Otavan valinnassa vuoden perheyritykseksi painottui myös yhtiön merkittävä yhteiskunnallinen rooli sivistyksen ja lukutaidon edistäjänä. Tämä tehtävä on ollut sen ytimessä perustamisesta lähtien. ”Otavan vahva sitoutuminen Suomeen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tekee siitä ansaitusti tämän vuoden palkinnon saajan. Yhtiö on suvun omistuksessa jo viidennessä sukupolvessa, mikä korostaa sen pitkäjänteistä sitoutumista perheyrittäjyyteen ja omistajuuteen", Porkkala jatkaa.

Otava on ollut historiansa alusta asti edelläkävijä vastuullisuudessa. Yhtiö on panostanut merkittävästi koulutusmateriaalien digitalisointiin ja ollut aktiivisesti mukana edistämässä sananvapautta. Lisäksi Otava on tehnyt merkittäviä strategisia sijoituksia suomalaiseen elinkeinoelämään, vahvistaen asemaansa kotimaisen omistajuuden ja talouden tukijana. Yhtiö omistaa osuuksia muun muassa Alma Mediasta ja Enento Groupista, mikä tukee sen monipuolista kasvustrategiaa.

Otava on esimerkki paitsi onnistuneista sukupolvenvaihdoksista, myös uudistumisesta uusien sukupolvien myötä. “Pyrimme johtamaan Otavaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti siten, että se on varteenotettava yhtiö seuraavatkin 130 vuotta. Uusilla hallintomalleilla haluamme sitouttaa ja osallistaa tulevat sukupolvet yhtiön missioon. Pitämällä omistajat lähellä vahvistamme heidän tunnesidettään Otavaan”, sanoo Otavan hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

Vuoden perheyritys valittiin nyt 21. kerran. Palkinto jaetaan vuosittain menestyneelle perheyritykselle, jossa on toteutettu vähintään yksi sukupolvenvaihdos, ja joka investoi vahvasti tulevaisuuteen. Perheyrityspalkinto kertoo, että omistajalla on väliä. Yritys tarvitsee sitoutuneet ja osaavat omistajat ja Suomi tarvitsee yrityksiä, jotka investoivat tulevaisuuteen.

Perheyritysten liiton jakama palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 2004. Vuonna 2012 kunnianosoitus nimettiin Peter Fazer –palkinnoksi.

Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet nämä suomalaiset perheyritykset:

Berner Osakeyhtiö, Leinovalu Oy, Ahlstrom Oyj, Tasowheel Oy, Aho Group Oy, Paulig Oy, Kiilto Family Oy, Harvia Oy, Teknos Oy, Woikoski Oy, Kemppi Group Oy, Broman Group Oy, KWH-yhtymä Oy, Ponsse Oyj, Kone Oyj, Polttimo Oy, Mantsinen Group, Lindström Oy, Vaisala Oyj ja MSK Group.



