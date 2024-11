Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 26.11.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 12.11.2024 8.11.2024 13:18:15 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 12. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa toimialan talousarvion 2024 kolmas toteutumisennuste sekä lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta perusopetuslain muuttamisesta koskien puhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttöä. Lisäksi esityslistalla on useita tilahankkeita: päätös ruotsinkielisen päiväkodin perustamisesta Kallion peruspiiriin, Linjojen osa-alueelle osoitteeseen Ensi Linja 1 lausunto Alppilassa osoitteessa Sturenkatu 6 sijaitsevaan Åshöjdens grundskola-koulurakennukseen sijoittuvien erityisopetustilojen hankesuunnitelmasta päätös Pitäjänmäkeen osoitteeseen Viinenkuja 6 toteutettavan peruskoulun ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös kulttuurikeskus Stoan perusparannukseen ja laajennukseen sijoittuvien työväenopiston ja Arbiksen tilojen tarveselvit