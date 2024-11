Uusi monitoimitalo tuo Meri-Rastilaan ripauksen Japania – arkkitehtuurikilpailun voitti ”Käsi kädessä”

Meri-Rastilan monitoimitalon arkkitehtuurikilpailun voittajaksi on valittu ehdotus nimeltä "Käsi kädessä". Ehdotuksen pohjalta Meri-Rastilaan syntyy vanhaa ja uutta yhdistelevä rakennuskokonaisuus, jonka ulkoasussa on viitteitä japanilaiseen puuarkkitehtuuriin ja 1920-luvun pohjoismaiseen klassismiin.

Voittaneen ehdotuksen arkkitehdit ovat Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari ja Paul Thynell Arkkitehtitoimisto Opus Oy:stä. Pihasuunnitteluun on osallistunut myös LOCI maisema-arkkitehdit Oy.

Kilpailun tulokset julkistettiin 22. marraskuuta järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa. Monitoimitalon rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2026.

Koulu ja Merirasti-kappeli säilyvät

"Käsi kädessä" vie onnistuneesti eteenpäin Meri-Rastilan kehitykselle tärkeää kaupunkiuudistusta. Meri-Rastila on yksi kaupunkiuudistusalueista, joiden kehittämiseen, palveluihin ja täydennysrakentamiseen Helsingin kaupunki panostaa lähivuosina. Arkkitehtuurikilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka sopii Meri-Rastilan miljööseen ja samalla uudistaa sitä positiivisella tavalla.

Uutta monitoimitaloa suunnitellaan Meri-Rastilan korttelitalon ja Merirasti-kappelin tonteille. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1993 arkkitehti Kaarlo Leppäsen suunnittelemana, ja ne ovat korjausten ja uudistamisen tarpeessa.

Kilpailun voittaneessa suunnitelmassa on ehdotettu, että purku-uhan alla ollut Merirasti-kappeli kunnostetaan nuorisotilaksi, ja että sitä laajennetaan Haruspuiston suuntaan. Myös nykyinen kaksikerroksinen kouluosa on tarkoitus säilyttää. Päiväkoti ja nuorisotalo puretaan, ja niiden paikalle rakennetaan uusia tiloja.

Koska Meri-Rastilassa asuu tulevaisuudessa enemmän ihmisiä, uudesta monitoimitalosta suunnitellaan nykyistä suurempaa ja monipuolisempaa keskusta. Koulun, päiväkodin ja nuorisotalon lisäksi kokonaisuuteen tulee tiloja leikkipuistolle, asukkaiden iltakäytölle ja kotihoidon henkilökunnalle.

Sopusuhtainen arkkitehtuuri tarjoaa sujuvaa arkea

Kilpailun voittanut ehdotus ”Käsi kädessä” saa tuomaristolta kiitosta selkeästä ja sopusuhtaisesta arkkitehtuurista. Erilaiset tilaryhmät on sijoitettu loogisesti ja sisälle tulee runsaasti luonnonvaloa. Liikkuminen ja lasten valvominen on helppoa, koska pihan muoto on selkeä.

Myös teknisiltä ratkaisuiltaan ehdotus on positiivisella tavalla yksinkertainen, mikä helpottaa rakentamista. Puurakenteet pienentävät rakentamisen hiilijalanjälkeä.

”Tuomaristo on iloinen siitä, että kilpailussa löytyi ratkaisu, jossa vanhaa vaalitaan uuden rinnalla. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kaupunkiuudistuksen avulla parannetaan nykyisten asukkaiden palveluita – ja toisaalta luodaan mahdollisuuksia uusille asukkaille löytää Meri-Rastila omaksi kodikseen”, tuomariston puheenjohtaja, apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

”Merkittävä osa korttelitalon nykyisistä rakennuksista säästetään, ja niihin yhdistetään tämän päivän laadukasta arkkitehtuuria. Uudet osat erottuvat vanhoista materiaalien, värien ja muotojen avulla. Lopputuloksena on uusi kaunis julkisivu Meri-Rastilan torille.”

”Käsi kädessä” jättää myös tilaa jatkosuunnittelulle. Tuomariston mielestä muun muassa kappelin uudisosan arkkitehtuuria pitää vielä kehittää. Myös sisätilat, leikkipuistotilojen sijoittelu ja huoltoyhteydet vaativat tarkempaa suunnittelua ennen kuin rakentaminen voi alkaa.

Kuusi ehdotusta nousi yli muiden

Meri-Rastilan monitoimitalon arkkitehtuurikilpailussa saatiin yhteensä 70 ehdotusta. Toiselle sijalle valittiin ehdotus "Alia", jonka tekijänä olivat Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy.

Kolmannelle sijalle sijoittui ehdotus "Katkeamaton yhteys", jonka tekijöitä olivat arkkitehdit Lassi Mustonen (KUMP Arkkitehdit) ja Annina Ruuhilahti.

Viiden parhaan joukkoon valittiin myös L Arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Meren lainehtiessa” sekä arkkitehti Arvo Eskelisen ja tekniikan kandidaatti Antti Rissasen ehdotus ”Juhannusvirsi”. Kunniamaininnan sai Anttinen Oiva arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Kollaasi”.

Kilpailun finalistiehdotukset ovat esillä Kulttuuritila Merirastissa 8. joulukuuta asti (os. Jaluspolku 3). Kulttuuritila on avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 13–17 ja sunnuntaisin kello 12–16.

Käsi kädessä -ehdotus sovitettuna ilmakuvaan. Kuvassa monitoimitalon ympäristöön on hahmoteltu myös muuta uutta rakentamista, joka perustuu vuonna 2022 voimaan tulleeseen asemakaavaan. Arkkitehtitoimisto Opus Oy