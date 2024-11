Pajtim Statovcille Finlandia-palkinto romaanista Lehmä synnyttää yöllä

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valitsija Alma Pöysti perustelee valintaansa seuraavasti:

"Finlandia-palkinnon vastaanottaja kirjoittaa sellaisella ihmeellisellä voimalla, että on täysin mahdotonta puolustautua. Knock out.

Kyseessä on poikkeuksellinen tinkimätön shamaani, joka haastaa sekä realismin että mielikuvituksen rajoja, joka onnistuu saamaan myös surrealistiset ja maagiset tasot tuntumaan todellisilta ihan solutasolla.

Kirjailija on kehittänyt omaa kiehtovaa muotoa ja hän haastaa lukijaa rytmillään niin, että tämä saa opetella uutta tapaa lukea. Hengästyttävän rikas kieli hypnotisoi; se viettelee ja vaatii lukijaa mukaan vaaralliseen matkaan, jossa uhka ja julmuus ovat jatkuvasti läsnä, maailmaan, joka on täynnä häpeää, vihaa, kauhua, kostonhalua, rikkinäisyyttä – ja inhimillisyyttä. Kirja on samalla niin taitavasti kirjoitettu, että päähenkilö saa täydet ja ristiriitaiset sympatiat vaikka onkin sysimusta. Pohjavireenä kulkee samalla epätoivoinen kaipuu rauhaan, sovintoon – ellei muihin niin edes itseensä. Tämä taistelu on riipaiseva.

Kun hirviö viedään valoon, se halkeaa ja ilma muuttuu hetkeksi helpommaksi hengittää."

Lehmä synnyttää yöllä on Pajtim Statovcin neljäs romaani. Aiemmat teokset, kriitikoiden ja lukijoiden rakastamat Kissani Jugoslavia (2014), Tiranan sydän (2016) ja Bolla (2019) ovat olleet arvostelumenestyksiä sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

Statovci on saanut useita kirjallisuuspalkintoja ja palkintoehdokkuuksia. Bolla voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2019 ja arvostetun iltalialaisen Premio Grinzane -palkinnon vuonna 2022. Lisäksi se oli ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi ja ylsi maailman suurimpiin kirjallisuuspalkintoihin lukeutuvan Kirkus Prizen kuuden finalistin joukkoon. Teos oli myös yksi Iso-Britannian vanhimman kirjallisuuspalkinnon James Tait Black Prizen neljästä finalistista. Toinen romaani Tiranan sydän valittiin National Book Award -palkintofinalistiksi vuonna 2019. National Book Award on yksi maailman arvostetuimmista kirjallisuuspalkinnoista. Esikoisromaani Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2014, ja viime kesänä romaani sai merkittävän saksalaisen Internationaler Literaturpreis -kirjallisuuspalkinnon.