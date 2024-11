Eurojackpotissa ei täysosumia - Päävoittoluokan potissa tiistaina 120 miljoonaa euroa ja toisessa voittoluokassa noin 21 miljoonaa

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan oikea rivi on 6, 10, 30, 34 ja 41. Tähtinumerot 7 ja 10.



Illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten tiistaina pelin päävoittoluokassa on edelleen maksimipotti 120 miljoonaa euroa. Toisen voittoluokankin potissa on noin 21 miljoonaa euroa.



Perjantain löytyi kuusi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 4 243 653 euroa. Voitoista neljä meni Saksaan, yksi Norjaan ja yksi Italiaan.



Suomesta löytyi tänään yksi 5+0 -oikein rivi. Nettipelaaja Raisiosta voitti sillä 299 271 euroa.



Lisäksi 5+0 -rivejä oli pelattu neljä Saksassa, yksi Tanskassa, yksi Hollannissa ja yksi Espanjassa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 7 7 3 3 3 9 2.



Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu kaksi kappaletta. Nettipelaaja Kotkasta oli pelannut Jokerinsa tuplattuna ja kun viimeinen numero osui kohdalleen, tuplaantui hänen voittonsa 40 000 euroon.



Nettipelaaja Vantaalta voitti tuplaamattomalla Jokerin kuusi oikein -rivillä 20 000 euroa.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 9. Lomatonneja meni jakoon seitsemäntoista kappaletta.