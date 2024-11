Ympäristövaliokunnan demarit: Hallituksen jahkailu ilmastotoimissa tulee kalliiksi veronmaksajalle

SDP:n Filatov: Kunnat alkavat hoitaa työllisyyttä historiallisten leikkausten iskiessä – tarvitaan käyttöön uusia välineitä 23.11.2024 14:36:42 EET | Tiedote

Marinin hallituksen lopettaessa Suomen työllisyysaste oli 79,5 prosenttia. Orpon-Purran hallituskauden aikana työllisyysaste on laskenut 76,4 prosenttiin ja sen ennustetaan edelleen laskevan. Tiputus on merkittävä puolessatoista vuodessa. – Kaikkein huolestuttavinta on nuorten työttömyyden nousu ja pitkittyminen sekä ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömyyden nousu. Meillä ei ole varaa päästää nuoria syrjäytymään työvoimasta eikä synnyttää vaikeaa pitkäaikaistyöttömyyttä, sanoo SDP:n Tarja Filatov. Hän puhui Pohjanmaan Sosialidemokraattien kokouksessa lauantaina Ilmajoella. Työvoimapalvelut ovat siirtymässä kuntien hoidettavaksi vuodenvaihteessa. Hallituksen leikkauksien vaikutukset tulevat olemaan huomattavia. – Monet välineet, joilla nousevaa työttömyyttä on taklattu, ovat nyt poissa käytöstä. Kyse on aikuiskoulutustuesta, ammatillisen koulutuksen leikkauksista, vuorotteluvapaan lopettamisesta, yhdistysten tuesta ja kuntien sekä kuntayhtymien käyttämistä tukitoimista, toteaa Filatov. J