SDP:n Filatov: Kunnat alkavat hoitaa työllisyyttä historiallisten leikkausten iskiessä – tarvitaan käyttöön uusia välineitä

Hallintovaliokunnan demarit: Hallituksen sairaalaverkon karsinta perustuu puutteellisiin vaikutusarvioihin ja uhkaa rapauttaa alueiden itsehallintoa 23.11.2024

Hallintovaliokunnan demarien mukaan hallituksen esitys sairaaloiden päivystysverkon karsimisesta on valmisteltu puutteellisin vaikutusarvioin niin toiminnan kuin taloudenkin osalta. Hallituksen ylhäältä sanelemat muutokset heikentävät jo entisestään kapeaa alueiden itsehallintoa. Sairaaloiden päivystystoiminnan rajoituksilla on negatiivisia vaikutuksia paitsi palveluiden saatavuuteen, myös alueiden elinvoimaan laajemminkin. Hallintovaliokunta on perjantaina antanut lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Hallintovaliokunnan demariryhmä jätti lausuntoon eriävän mielipiteen, jonka mukaan koko lakiesitys tulisi hylätä.