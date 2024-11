Suomen parhaat juustot on valittu ja Jukolan Juuston Aito Cheddar Vintage on suomen paras kypsytetty juusto

Valtakunnallisen laatuarvioinnin järjestivät Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys, Suomen Pienjuustolayhdistys ja Juustonvalmistajain säätiö. Kilpailuun osallistui lähes 100 suomalaista juustoa. Juustoja arvioitiin 15 kilpailusarjassa ja sarjojen voittajista valittiin vielä paras kypsytetty juusto ja tuorejuusto.

Valtakunnallisen juustojen laatukilpailun tulokset julkistettiin lauantaina Kirja, Ruoka ja Viini -messuilla pidetyssä Juustonäyttelyssä Jyväskylässä. Parhaaksi kypsytetyksi juustoksi sijoittui Jukolan Juusto Oy:n valmistama Aito Cheddar Vintage. Juustoa makua luonnehdittiin puhtaan voimakkaaksi cheddarin mauksi, johon kiteet tuovat mukavaa rouskuvuutta. Juustoon on käytetty lehmän maitoa.

Paras kypsytetty ja paras tuorejuusto valittiin 15 kilpailusarjan voittajien joukosta. Yhteensä kilpailuun osallistui 99 juustoa 15 eri valmistajalta.

”Aito Cheddar Vintage on meidän ylpeys, joka on niin kuluttajien kuin ravintoloiden suosikki. Suomen parhaan kypsytetyn juuston palkinto tuntuu todella hyvältä ja se on hieno tunnustus meidän koko juustolalle ja maitotilallemme. Juuston takaa löytyy paljon työtä ja tarinaa. Me haluamme vaalia sitä perinteistä juustonvalmistuksen romantiikkaa ja tämä tunnustus jaksaa jatkamaan entistä lujemmin. Täällä tapahtumassa sitä huomaa, että suomalainen juustokulttuuri voi hyvin. Toivottavasti ihmiset näkevät, kuinka valtava määrä suomessa on hyviä ja erilaisia juustoja moneen makuun.” sanoo Jukolan Juuston Markku Liias.

Parhaaksi tuorejuustoksi sijoittui Valio Oy Joensuun valmistama Valio Viola® maustamaton tuorejuusto. Juuston makua kuvattiin tasaiseksi, hyväksi. Erityiskiitoksen juusto sai raikkaasta mausta.

Vuoden 2024 juustomestariksi valittiin Jukolan Juuston Juustomestari Aki Paloniemi

”Akilla on vuosien kokemus juuston valmistuksesta eri juustoloissa. Tällä hetkellä hän vastaa cheddarjuuston valmistuksesta suhtautuen intohimolla kättensä työhön ja onkin useasti palkittu juustojen laatukilpailussa. Hänen käsissään taipuu cheddar myös mitä moninaisimpiin makuihin, joita ravintolat sekä asiakkaat himoitsevat.” kiteyttää Jukolan Juuston toimitusjohtaja Markku Liias.

Jukolan Juusto on juustola Keski-Suomessa Leivonmäellä, joka valmistaa pitkään kypsyviä Cheddar-juustoja oman tilan maidosta. Noin vuoden kypsynyt Aito Cheddar Vintage on palkittu myös Espanjan maailman suurimmassa juustokilpailussa, World Cheese Awardsissa, hopealla ja sarjansa parhaana juustona.