Mats Welinistä SPV:n puheenjohtaja

Suomen Purjehdus ja Veneilyn uudeksi puheenjohtajaksi valittiin koulutustoimikunnan puheenjohtajana toiminut Mats Welin (NJK, BSS). Hallituksessa jatkavat seuraavalle kaudelle Ville Valtonen (Valmennus- ja huippukilpapurjehdustoimikunta) ja Jouni Mykkänen (Viestintä- ja markkinointitoimikunta). Uusina hallituksen jäseninä valittiin Petri Eväsoja (Koulutustoimikunta), Tom Holmroos (Veneilyturvallisuustoimikunta) ja Mikaela Dunderfeldt (Nopeuskilpaveneilytoimikunta).



Lämpimät kiitokset Jan Janssonille kuudesta puheenjohtajavuodesta ja onnittelut Mats Welinille!

”SPV:n hallituksen jäsenenä olen pannut merkille, että jäsenseuroissa toivotaan SPV:ltä enemmän, kuin mitä se tällä hetkellä tarjoaa. Minulla on aikaa, kokemusta ja hihat käärittynä tähän työhön. SPV:n toiminnan keskiössä tulee olla jäsenseurat. Palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon jäsenseurojen erilaisuus. Kaikilla meillä on kuitenkin sama visio. SPV:n nykyinen strategia on hyvä. Se vain kaipaa toimeenpanoa.

Tahtotilani on, että painopiste tuodaan ylätasolta konkreettisiksi asioiksi seurojen tasolle. On huolehdittava suomalaisen purjehdus- ja veneurheilun kansainvälisestä kilpailukyvystä. On taattava ympäristön, osaamisen, turvallisuuden ja moninaisuuden pohja tulevaisuuteen. Ja kaikkein tärkeimpänä, on turvattava sekä lasten että nuorten – eli tulevaisuutemme – innostaminen veneilyyn.

Puheenjohtajan työ on aloitteentekijän, yhteensovittajan ja neuvottelijan työtä. Työtä ihmisten kanssa. Uskon, että olen siinä parhaimmillani!”

Mats Welin

asianajaja, varatuomari

Espoo

Mats Welin vald till SBF:s ordförande

Mats Welin (NJK, BSS), som tidigare lett utbildningskommittén, har valts till ny ordförande för Segling och Båtsport i Finland. Ville Valtonen (Tränings- och toppkappseglingskommittén) och Jouni Mykkänen (Kommunikations- och marknadsföringskommittén) fortsätter sina uppdrag i styrelsen för ytterligare en mandatperiod. Bland de nyvalda styrelseledamöterna finns Petri Eväsoja (Utbildningskommittén), Tom Holmroos (Sjösäkerhetskommittén) och Mikaela Dunderfeldt (Kommittén för hastighetsbåtar).

Ett varmt tack till Jan Jansson för hans sex år som ordförande, och en stor gratulation till Mats Welin!

”Som styrelseledamot för Segling och Båtsport i Finland (SBF) har jag noterat att medlemsföreningarna förväntar sig mer av förbundet än vad som erbjuds i nuläget. Jag har tid, erfarenhet och har kavlat upp ärmarna för att ta an detta arbete. Medlemsföreningarna måste stå i centrum för SBF:s verksamhet. Vid planering och genomförande av förbundets tjänster är det avgörande att vi tar hänsyn till de olika behoven som finns bland föreningarna. Samtidigt delar vi samma vision. SBF:s nuvarande strategi är bra, men den kräver verkställande.

Min ambition är att förflytta fokus från övergripande nivåer till konkreta insatser på föreningsnivå. Vi bör säkerställa den internationella konkurrenskraften inom finsk segling och båtsport. Vi måste garantera en hållbar grund för miljö, kompetens, säkerhet och mångfald. Och allra viktigast, vi måste försäkra att både barn och ungdomar – vår framtid – inspireras av båtlivet.

Arbetet som ordförande innebär att vara initiativtagare, sammanförare och förhandlare. Ett arbete i samverkan med människor. Jag tror att jag är som bäst i detta.”

Mats Welin

advokat, vicehäradshövding

Esbo