Viikonlopun messut kokosivat Paviljonkiin ennätysmäärän esiintyjiä ja kävijöitä

Mielenkiintoisia keskusteluja ja kohtaamisia

Kirjamessujen ohjelmalavoille nousi koko kansan tuntemia taiteilijoita ja rakastettuja kirjailijoita eri aloilta. Erityisesti yleisöä kiinnosti lauantaina esiintyneet Pirkka-Pekka Petelius, Heli Laaksonen, Timo Miettinen ja Pajtim Statovci. Sunnuntaina katsomot täyteen sai muun muassa Matti Rönkä, Riikka Pulkkinen ja Satu Rämö.

Sunnuntain Venny Helén Meet & Greet oli myös menestys ja keräsi Paviljongin Encore-saliin satoja innokkaita Schleichtalli Rambon faneja. Messualueella kiertelevät satuhahmot Herra Hakkarainen, Tatu ja Patu sekä Supermarsu nauttivat myös suurta suosiota niin lasten kuin aikuistenkin joukossa.

Tapahtuma sai kiitosta sekä esiintyjiltä, näytteilleasettajilta että kävijöiltä.

”Painetun kirjan suosio jatkuu edelleen. Jyväskylän Kirjamessut olivat meille menestys, myynnin kasvaessa tänä vuonna jopa 40 %”, iloitsee WSOY:n tapahtumatuottaja Sami Ravattinen.

”Jyväskylän Kirjamessut on lunastanut paikkansa yhtenä Suomen merkittävimmistä kirjatapahtumista. Jyväskylässä erityistä on tapahtuman henki. Tämä on viihtyisin kirjatapahtuma, mikä näkyy niin esiintyjissä kuin kävijöiden viipymissäkin”, toteaa Rosebud Oy:n toimitusjohtaja Hannu Paloviita.

Joulumessuilla kirjailijavieraita kokkailemassa

Joulumessujen näytöskeittiötä emännöi Maija Silvennoinen, joka kokkaili ja keskusteli mm. Jenni Kokanderin, Maija Kajannon, Eppu Nuotion ja Outi Pakkasen kanssa.

Joulumessuilla kävijät saivat osallistua myös suosittuihin työpajoihin, joissa askarreltiin monenlaista joulukorteista kransseihin. Ohjelmassa oli myös ensimmäistä kertaa Suomalaiset Juustot -näyttely, jossa oli esillä lähes kaikki kotimaiset juustot. Lauantaina näyttelyn avasi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Jyväskylän Joulumessuilla oli ennätysmäärä näytteilleasettajia, joiden valikoimasta kävijät saivat ostaa niin käsitöitä ja vaatteita kuin sisustustavaroita ja ruokaherkkujakin. Kävijämäärän kasvu näkyi myös Joulumessuilla, ja joitain tuotteita myytiin loppuun jo lauantaina.

Viinimessuilla viihdyttiin

Jyväskylän Viinimessut keräsivät jo perjantaina runsaasti viininystäviä nauttimaan Paviljongin uusitun A-hallin viihtyisästä tunnelmasta. Lauantaina messujen auettua puolilta päivin väkeä kerääntyi heti tutustumaan viinimaahantuojien ja -valmistajien tuotteisiin. Ennakkoon varattavat viinitastingit olivat myös täynnä.

Henri Alénin maanläheiset puheenvuorot ruoan ja viinin yhdistämisestä sekä Suomesta viinimaana keräsivät kiitosta. Ohjelmassa kuultiin myös Viinimies Heikki Remeksen ja juustomestari Markku Liiaksen puheenvuoro Viinin ja juuston liitto.

”Tapahtumakokonaisuus oli onnistunut. Jyväskylän Kirjamessuista on tullut selkeästi Suomen toiseksi suurin kirjatapahtuma”, sanoo Jyväskylän Messut Oy:n toimitusjohtaja Juha Rahko. Rahko jää eläkkeelle vuoden lopussa, joten nämä messut jäivät hänen viimeisekseen toimitusjohtajan roolissa. Myös Kirsi Sieväselle tämä oli viimeinen vuosi kirjamessujen ohjelmajohtajana. ”Haluan kiittää Kirsiä loistavast ohjelmakokonaisuudesta ja vuosien työstä. Olemme saavuttaneet tavoitteemme eli nostaa Suomen sivistyksen kehto kirja-alan huipulle”, Rahko sanoo.